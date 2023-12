Non c’è pace per Chiara Ferragni. Dopo l’esplosione del caso Balocco, l’influencer si è trovata al centro di una vera e propria tempesta mediatica, che sta facendo sentire i suoi effetti tanto da un punto di vista economico che, chiaramente, da un punto di vista emotivo. E se negli scorsi giorni la più celebre imprenditrice digitale d’Italia ha dovuto fare i conti con aspre critiche e la perdita di migliaia di follower, nelle ultime ore anche Safilo ha deciso di interrompere ogni rapporto commerciale con lei. Intanto la giornalista Mariella Milani fa sapere che la moglie di Fedez sarebbe emotivamente distrutta e chiusa in casa da giorni.

Chiara Ferragni, Safilo ferma la collaborazione

Non si placano le polemiche intorno a Chiara Ferragni. Dopo la multa infilitta dall’Antitrust alla società dell’influencer e alla Balocco per pratica commerciale scorretta riguardo alla vendita del Pandoro rosa nelle festività 2022, una nuova tegola si abbatte sull’immagine (e sulle finanze) dell’imprenditrice. Safilo group, brand specializzato nell’occhialeria Made in Italy, ha infatti comunicato l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni.

L’azienda ha fatto sapere che la decisione è stata presa “a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio”. Il comunicato è arrivato a poche ore dal video di scuse registrato da Chiara Ferragni per far luce sulla vicenda, che tuttavia non pare aver sortito l’effetto desiderato: in molti ritengono infatti che Safilo possa essere solo il primo di molti brand decisi a porre fine ad ogni collaborazione con l’influencer, ormai sommersa dalle critiche.

Chiara Ferragni: come sta dopo lo scandalo

Il caso Balocco sta avendo ripercussioni non solo sulle finanze di Chiara Ferragni, che avrebbe reagito molto male alle critiche e alle accuse degli ultimi giorni. “Chiara Ferragni è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni” ha fatto sapere all’Adnkronos l‘ex caporedattore della direzione del Tg2 e critica di moda Mariella Milani. La giornalista ha anche aggiunto il suo punto di vista su una questione che potrebbe non essere così semplice da decifrare come appare: “Fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla Bbc e sul New York Post, perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste” ha aggiunto la Milani.

Fonte: IPA

Secondo l’esperta, non è detto che la Ferragni riesca ad uscire da questa situazione: ”Potrebbe essere la fine dell’era Ferragni. Chiara rischia di fare la fine di Kevin Spacey e Harvey Weinstein, ma sarebbe anche ora – sottolinea – che le aziende premiassero di più la cultura e la qualità. In caso contrario, avrebbe avuto ragione Umberto Eco quando diceva che ‘i social hanno dato la parola a una marea di imbecilli”.

Intanto le indagini procedono a ritmi serrati dopo la pubblicazione delle email tra le due società: solo una volta raccolti e ricostruiti i fatti, contestati da un esposto inviato da Codacons in 104 procure, Chiara Ferragni potrebbe essere sentita per chiarire aspetti di una vicenda che le sta causando non pochi danni sotto tutti i punti di vista.