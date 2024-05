Chi è Eleonora Albrecht, la moglie di Flavio Parenti

Fonte: IPA Eleonora Albrecht e Flavio Parenti

Eleonora Albrecht è una nota attrice, cantante, modella e regista. A tutti gli effetti un’artista a 360°, nata a Roma il 18 novembre 1985 e nota anche con lo pseudonimo di Oara. Parte del pubblico la conosce anche per la sua storia d’amore con il marito Flavio Parenti, ben noto interprete de Il Paradiso delle Signore.

Chi è Eleonora Albrecht

Eleonora Albrecht ha dato inizio alla propria carriera professionale in passerella. Al tempo aveva 14 anni e faceva la modella tra Italia e resto del mondo, viaggiando tra Roma, Milano, Londra e New York.

Cruciale per lei la partecipazione al concorso Elite Model Look, che le ha permesso di spiccare il volo in maniera autonoma, dopo essere cresciuta in un ambiente artistico che strizzata l’occhio ad altri ambienti.

Sappiamo di lei che ha praticato danza fin da piccolissima, essendo figlia della ballerina e coreografa Stefania Minardo. Ha studiato a Parigi presso l’accademia l’École de la chambre syndicale de la couture parisienne, per poi proseguire in un altro ambito, sempre nella capitale francese, ovvero cinema e recitazione. Una fase molto frenetica della sua vita, che l’ha vista tornare a Roma e poi trasferirsi a Los Angeles, così da poter frequentare la scuola di Lee Strasberg.

In tutto questo tempo non ha mai detto addio al lavoro da modella, collaborando con importanti marchi. Ha poi debuttato come attrice al cinema e in televisione. Nel 2009 con Caribbean Basterds sul grande schermo e R.I.S. – Delitti imperfetti in televisione. Da allora ha partecipato a svariati progetti, come Un altro mondo di Silvio Muccino e il più recente Uno di famiglia del 2018 di Alessio Maria Federici.

Sul piccolo schermo l’abbiamo vista in Ho sposato uno sbirro, I liceali, Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Non dirlo al mio capo e non solo. Ha inoltre collaborato a Detto Fatto, programma di Rai 2 con Caterina Balivo alla conduzione. Nel 2022 ha poi fatto il suo debutto come cantante, usando il nome d’arte Oara, lanciandosi con il singolo Sono in vacanza.

Vita privata

La vita privata, e nello specifico sentimentale, di Eleonora Albrecht non poteva andare meglio. Ha conosciuto suo marito, Flavio Parenti, sul set di una delle serie TV cui ha preso parte. Nello specifico parliamo di Distretto di Polizia.

Tra loro è scattato un vero e proprio colpo di fulmine, come lei stessa ha raccontato. Innamorati più che mai, hanno messo su famiglia e nel 2017 sono diventati i fieri genitori di Elettra, che quest’anno compirà 7 anni.

Una coppia molto riservata, poco incline a rilasciare interviste. Qualcosa di difficile da credere, considerando come entrambi siano nel mondo dello spettacolo. Nello specifico, lui è particolarmente noto per il ruolo di Tancredi di Sant’Erasmo ne Il Paradiso delle Signore. Nel 2019 proprio lui si era così espresso sulla sua compagna di vita: “Ci siamo conosciuti più di dieci anni fa. Ci siamo innamorati e il giorno dopo stavamo insieme”. Semplice come respirare, insomma.