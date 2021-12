Chi è Kelly Piquet, la bellissima fidanzata di Max Verstappen

È stato un finale di stagione al cardiopalma per gli appassionati di Formula 1, che hanno assistito a un clamoroso sorpasso all’ultimo giro nella gara di Abu Dhabi che ha decretato la vittoria per un soffio di Max Verstappen ai danni di Lewis Hamilton, che fino a quel momento aveva il titolo in tasca.

Il pilota belga, ancora incredulo al momento di uscire dalla sua monoposto dopo il trionfo, è stato subito raggiunto dalla sua fidanzata, Kelly Piquet, che lo ha stretto in un fortissimo abbraccio e baciato a lungo.

Chi è Kelly Piquet, fidanzata di Max Verstappen

Nata ad Homburg, in Germania, Kelly Piquet, classe 1988, ha nove anni più di Verstappen che è nato nel 1997 ed è cresciuta circondata da motori. Il padre, infatti, è il pilota brasiliano campione del mondo Nelson Piquet, che ha vinto il titolo per tre volte, due con la la Brabham (1981 e 1983) e una con la Williams (1987).

Fino a marzo 2020 Kelly faceva coppia con Daniil Kvyat, pilota di F1 russo, con cui è stata per quasi due anni e ha avuto una figlia, Penelope, nata il giorno prima del Gp di Germania del 2019 vinto proprio Verstappen e in cui il russo salì sorprendentemente sul podio.

Cresciuta in Francia, a 12 anni si è trasferita in Brasile, terra del padre, per poi dividersi fra sudamerica, Francia e Inghilterra. In seguito ha frequentato il Marymount Manhattan College di New York, specializzandosi in Relazioni Internazionali, con focus su scienze politiche ed economia. Dopo uno stage in un’azienda di moda ha deciso di proseguire in questo settore trovando lavoro prima a ogue Latinoamerica, poi nell’agenzia Bergdorf Goodman e infine come editorialista per alcune riviste femminili.

Kelly Piquet e Max Verstappen

A inizio 2021 poi nasce l’amore con Max Verstappen, ufficializzato su Instagram con una foto che li ritrae insieme sulla spiaggia di Lencois Maranhenses in Brasile.

Nel loro cammino avevano avuto la possibilità di incrociarsi già nel 2016, quando il compagno Daniil Kvyat ebbe la grande chance di essere promosso passando alla Red Bull. La cosa poi non si concretizzò e al suo posto arrivò proprio Verstappen che poi vinse subito a Barcellona.