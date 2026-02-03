Kelly Osbourne, la magrezza sempre più estrema e la riposta agli hater

IPA-Getty Images Kelly Osbourne prima e dopo

Da qualche tempo a questa parte il peso di Kelly Osbourne è diventato uno degli argomenti preferiti sui social. Vero è che la figlia di Ozzy Osbourne, da adolescente grassottella e problematica (diversi i ricoveri in rehab legati alle dipendenze) da almeno 7-8 anni ha cominciato un lento percorso di dimagrimento e di accettazione di sè, come ha pubblicamente dichiarato. Tutto è cominciato con un intervento di gastrectomia verticale parziale nel 2018, che l’ha portata ad una sbalorditiva perdita di peso di 38 kg. Poi aveva ripreso peso ma dopo la nascita di suo figlio Sidney nel 2022 Kelly era di nuovo notevolmente dimagrita, con l’aiuto di “vitamine” e “peptidi” (40 kg in tutto, e lei stessa aveva ammesso che aveva esagerato troppo). Nell’ultimo periodo Kelly però è apparsa particolarmente “scavata” e tanto è bastato per accusarla di fare uso smoderato di Ozempic, il farmaco miracoloso che tante celeb, ad Hollywood e non solo, hanno usato per perdere tanto, tantissimo peso, in poco, pochissimo tempo.

IPA-Getty Images

E non importa che Kelly abbia appena vissuto un lutto terribile, la perdita di quel padre da lei amatissimo, che l’invadenza dei media in questi ultimi mesi sia stata più indiscreta e indelicata che mai. Kelly è così magra perché è romai dipendente dai farmaci. Questa la sentenza implacabile del web. L’ultima sua apparizione ai Grammy, il 1° febbraio 2026, non ha fatto che alimentare ancor più questa marea di giudizi e accuse.

IPA

Tanto che lei stessa, negli ultimi giorni, ha pubblicato un lungo post sui social, sfogandosi e mandando letteralmente “a quel paese” gli hater.

A chi continua a pensare di essere divertente e cattivo scrivendo commenti come ‘Stai male?’ o ‘Smettila di mangiare Ozempic, non hai un bell’aspetto’. Mio padre è appena morto, sto facendo del mio meglio e l’unica cosa per cui vivo ora è la mia famiglia Ho scelto di condividere i miei contenuti con voi e di condividere il lato felice della mia vita, non quello triste. Quindi, a tutte queste persone, ‘vaffanculo’.

Più chiara di così…