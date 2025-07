Kelly Osbourne: bellissima e magrissima. L’incredibile trasformazione negli anni

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Kelly Osbourne, figlia del celebre Ozzy, è l’esempio più lampante di come crescere a Hollywood, figlia di star famose, non sia per niente facile, per non dire traumatico. Con un padre sempre in bilico tra normalità ed eccessi e una madre, Sharon, ossessionata dalla chirurgia (per sua stessa ammissione), Kelly e suo fratello Jake hanno trascorso un’infanzia e un’adolescenza per nulla ordinarie e hanno dovuto fare i conti molto presto con la pressione e l’invadenza dei media e l’incubo di dover rientrare in determinati canoni estetici e artistici, pena la gogna mediatica. Risultato? Kelly ha passato tutta la sua vita oscillando tra obesità e magrezza estrema, diete drastiche e abbuffate incontrollate. E tra dipendenze di vario tipo, che l’hanno portata anche a diversi ricoveri in rehab. Oggi, a 40 anni (41 a ottobre 2025) Kelly è una donna sicuramente più serena e pacificata con se stessa, e si vede, grazie ad un lungo percorso e alla maternità che l’ha cambiata.

Le sue ultime apparizioni ad alcuni eventi di inizio estate, l’hanno mostrata in forma super. Magrissima e biondissima, Kelly è decisamente irriconoscibile rispetto a qualche anno fa. Tanto è bastato per sollevare critiche e accuse di vario genere, dall’uso esagerato di chirurgia estetica (“Ma di chi è quella faccia?”; “Trapianto di testa completo, Kelly?”; “Un sacco di soldi e un bravo chirurgo plastico e potremmo essere tutti così belli”, tra i vari commenti) a quello del famigerato farmaco Ozempic, di cui tanto si parla, che avrebbe fatto perdere peso a tante celeb e diventato di moda tra tante adolescenti e non solo.

Kelly si è difesa, assicurando che l’aver visto i calvari vissuti da sua madre dopo ogni intervento le è bastato per scegliere di non fare nulla di invasivo al di là di botox e filler. E di non aver mai, mai, usato Ozempic, sempre dopo averne visto le conseguenze su sua madre. L’unica cosa che ha fatto e ha dichiarato pubblicamente è stato, un intervento di gastrectomia verticale parziale nel 2018, che l’ha portata ad una sbalorditiva perdita di peso di 38 kg. Poi aveva ripreso peso ma dopo la nascita di suo figlio Sidney nel 2022 Kelly era di nuovo notevolmente dimagrita, con l’aiuto di “vitamine” e “peptidi”.

In precedenza aveva anche ammesso di essersi sottoposta a iniezioni per cambiare la forma del viso e rendere la mascella “più magra”, dopo aver sofferto di disfunzione dell’articolazione temporo-mandibolare.

In pratica, dopo essersi dovuta difendere per anni dalle accuse di essere grassa, adesso Kelly si trova a dover giustificare anche la sua magrezza. Ricordiamo le parole che disse in un’intervista rilasciata al podcast Hollywood Raw. “La strada verso la felicità è diversa per ciascuno di noi. Penso che invece di guardare alle modalità del viaggio, bisognerebbe semplicemente essere felici di essere riusciti a raggiungere la propria destinazione”. Capito, haters?