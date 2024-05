Fonte: IPA Matteo Marzotto e Nora Shkreli,

Da tanti anni c’è una donna al fianco di Matteo Marzotto, ovvero la fidanzata Nora Shkreli. Imprenditore ed ex scapolo d’oro, è legato alla modella croata: la coppia è molto riservata e sul famoso “grande passo” non si è mai saputo molto. Figlio di Umberto e Marta Marzotto, nel corso degli anni lo abbiamo visto frequentare modelle bellissime, come Naomi Campbell, ma oggi si dice felice al fianco della sua Nora. Scopriamo di più su di lei: curiosità, carriera e vita privata.

Chi è Nora Shkreli

Nora Shkreli è una modella croata, molto più giovane di Matteo Marzotto (esattamente di 27 anni): bella da togliere il fiato, è legata all’imprenditore Matteo Marzotto dal 2016. Sono ben poche le notizie che si conoscono su di lei: sappiamo che il rapporto è solido e che ha resistito alla prova del tempo. Anche la presenza sui social è molto ridotta, e nel corso degli anni non sono mai stati condivisi molti dettagli. Il riserbo è una caratteristica che, in ogni caso, accomuna entrambi: Nora è presente su Instagram, ma il profilo è privato. Nata in Croazia nel 1993, la differenza d’età non è mai stata un problema per nessuno dei due.

La vita privata di Matteo Marzotto

Matteo Marzotto è, invece, nato a Roma nel 1966, ed è il quinto figlio del Conte Umberto Francesco Marzotto e di Marta Vacondio. La sua lunga carriera di imprenditore e di visionario parla per lui, così come il suo impegno profuso nella sensibilizzazione sul tema della fibrosi cistica, dopo la morte della sorella Arianna nel 1989: in virtù del suo impegno, gli è stata riconosciuta l’Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana da parte del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, per “la promozione dell’attività di ricerca scientifica sulla fibrosi cistica attraverso il finanziamento di progetti di studio e iniziative sportive”.

Oltre alla sua carriera professionale, Matteo Marzotto è stato spesso protagonista delle cronache rosa. Oggi è legato sentimentalmente alla modella Nora Shkreli, ma un tempo è stato definito a lungo come uno “scapolo d’oro”, proprio per i suoi flirt: tra le relazioni del passato, si ricordano quelle con la top model Naomi Campbell, o ancora l’ex letterina di Passaparola, Alessia Fabiani, l’étoile Eleonora Abbagnato, o l’attrice Serena Autieri. E tra i legami citiamo anche quello con Lisa Van Goinga e Avery Howe, la vedova di Giovannino Agnelli.

Tra imprenditoria e cronaca rosa, Marzotto si è fatto strada ugualmente nel suo settore, partendo dai turni in fabbrica nel 1992, fino alla gestione dell’azienda, dimostrando di avere la stoffa dell’imprenditore. Ospite a La Volta Buona da Caterina Balivo nella puntata del 15 maggio 2024, non ha parlato della sua vita sentimentale, confermando il suo estremo riserbo e l’intenzione di tenersi lontano dal gossip, ma ha ricordato la sorella Annalia. “Penso sempre ‘Annalisa cosa mi consiglierebbe’? È vero, era una persona preziosa, avevamo un rapporto magico. Questo essere mia vice-mamma mi ha portato poi nella negatività degli eventi la positività di idealizzarla e farla diventare il mio angelo custode. Era una donna che affrontava le cose magari anche di polso, ma con umanità”.