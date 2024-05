È stato il manager del tiktoker milionario (di follower e danari) ad annunciare l’avvenuta separazione tra Khaby Lame e la modella danese Wendy Thembelihle Juel. La coppia si era sposta a settembre 2023, sembrava un colpo di fulmine ma la fiamma si è spenta dopo meno di un anno di matrimonio.

Divorzio tra Khaby Lame e la moglie Wendy

A dare la notizia della separazione è stato Nicola Paparusso, il manager della star di TikTok, motivando il divorzio con una “inaspettata e insanabile incompatibilità caratteriale”. Paparusso ha anche specificato che “la separazione non necessità di una procedura civile, perché il matrimonio è stato celebrato esclusivamente con il rito religioso musulmano”. Un rito civile sarebbe dovuto seguire per rendere l’unione valida anche agli occhi della legge, ma alla fine non è mai accaduto e forse è meglio così.

Khaby Lame e Wendy Thembelihle Juel erano convolati a nozze nel settembre 2023, con un into rito religioso in Senegal, in presenza dei soli familiari più stretti. Nessuna foto dell’evento era stata condivisa sui social e l’unione si è scoperta soltanto mesi dopo, quando il tiktoker ha mostrato sul proprio profilo Instagram un dolce scatto che ritraeva la fidanzata sfoggiare un prezioso anello all’anulare sinistro, scattato durante il giorno della proposta e del fatidico sì.

Nonostante i milioni di follower e il successo internazionale, Khaby Lame ha sempre tenuto in gran riserbo la sua vita privata. Della moglie (ormai ex) non si sa nulla, se non che è nata in Danimarca da genitori di origini sudafricane e vive a Copenaghen dove lavora come modella. Interrogato sul loro primo incontro dal Corriere della Sera, Lame aveva risposto “Questo non ve lo racconto. Dobbiamo però ancora fare una festa di matrimonio. Tra un anno la organizzeremo”. In quell’occasione, il content creator aveva anche parlato di futuri bebè: “Mi piacciono moltissimo i bambini e vorrei avere una famiglia numerosa come quella da dove vengo io, noi siamo in sette. Appena avrò un attimo per fermarmi mi piacerebbe iniziare a pensarci”.

La recedente relazione di Lame era stata con Zaira Nucci, una ragazza di Sciacca conosciuta proprio tramite i social. Iniziata quasi a distanza durante il periodo del lockdown, la loro storia era durata circa un anno, per concludersi nel 2021.

Khaby Lame sbarca a Hollywood

Se la vita sentimentale va a rotoli, la carriera procede a gonfie vele per Khaby Lame. Già l’influencer più seguito al mondo, oggi si prepara a diventare un divo di Hollywood. È in lavorazione il suo primo film (da protagonista e in assoluto): 00Khaby, uno spy movie in cui l’attore esordiente interpreta un rider arruolato come spia. Un colossal firmato dagli sceneggiatori di Lo chiamavano Jeeg Robot che si girerà tra Los Angeles, Monte Carlo e Dubai. Un film tutto pepe per cui Lame ha affermato di non voler alcuna controfigura o stuntman: “Mi allenerò”.

Nel frattempo, il produttore Marco Belardi ha deciso di girare una docu serie su di lui: “Dice che vede in me qualcosa che assomiglia a un fenomeno del cinema. Filmiamo tutti i momenti che sto vivendo, tutti gli incontri che sto facendo, il backstage della mia vita. Spero di riuscire non solo a fare ridere come è accaduto fino ad adesso ma anche a emozionare”. E tra i momenti più emozionanti, l’incontro con Tom Cruise e il piccolo cameo recitato al fianco di Will Smith ed Eddy Murphy. Niente male per qualcuno che ha iniziato facendo smorfiette nella propria cameretta.