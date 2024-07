Fonte: Getty Images Emiro di Dubai

Un gesto che è destinato a rimanere nella storia: tramite un post pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, la Principessa di Dubai lascia il marito Mana bin Mohammed bin Rashid sposato appena 3 mesi fa. Non solo: ha pure specificato che le è stato infedele. Sull’effettività del divorzio deve ancora pronunciarsi la Famiglia, ma le frasi fortissime che ha lasciato sui suoi social rimangono. La Principessa è figlia dell’emiro di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Le parole della Principessa di Dubai su Instagram

“Caro marito, visto che sei occupato a passare il tempo con altre compagnie dichiaro qui il mio divorzio”, ha scritto su Instagram, comunicando al mondo di essere una donna libera. Il suo account è molto seguito e conta quasi 600mila follower. È qui che compaiono alcune foto con personaggi di spicco dello sport internazionale, come il calciatore Ronaldinho oppure l’ex kickboxer Andrew Tate.

La Principessa non si è limitata al solo annuncio, non è mica una Vip qualsiasi, ma ha utilizzato consapevolmente la formula del ripudio del rito islamico ripetendo la parola divorzio per tre volte. E no, non si è sbagliata. “Divorzio da te, divorzio da te, divorzio da te. Stammi bene. La tua ex moglie”, ha comunicato, facendo rientrare la nota nel talaq, la formula prevista dalla sharia per il divorzio.

L’atto femminista della Principessa Mahra

Se stavate pensando che divorziare su Instagram fosse un atto rivoluzionario, allora forse non sapete che per la religione islamica è solo il marito a poter pronunciare la formula di divorzio. La frase deve essere ripetuta per almeno tre volte e solo da un uomo, ma perché sia valida deve rispettare un periodo di tempo che possa permettere una possibile riconciliazione con la moglie. Devono infatti passare almeno tre idda, che per loro sono semplicemente i cicli mestruali, affinché la rottura possa essere effettiva.

La terza affermazione è quella definitiva e, dopo questa, non è possibile alcuna riconciliazione tra i coniugi. Il discorso cambia nel caso della Principessa che non è un uomo e non ha alcun ciclo mestruale da aspettare. Per giunta, non intende ricongiungersi con un marito che le sarebbe stato infedele in più di un’occasione. Tre volte divorzio, come una sentenza. Mahra ha anche cancellato tutte le foto di colui che ormai ha definito come il suo ex. E lui l’ha imitata: sul suo profilo non ci sono più immagini che lo ritraggano in compagnia della moglie.

Il matrimonio è durato circa tre mesi ma la Famiglia Reale non si è ancora espressa in merito alla validità di questa decisione. L’emiro è inoltre uno degli uomini più potenti e ricchi del mondo, con un patrimonio che ammonta a circa 16 miliardi di dollari. Nel 2022, è stato condannato per gli abusi nei confronti della sua ex moglie Haya e per il rapimento di due delle sue figlie. La sua ex moglie è Haya, la sorellastra del Re di Giordania Abd Allah II, e quindi cognata di Rania di Giordania. Il Re si è spesso schierato in sua difesa, condannando pubblicamente le violenze dell’emiro.