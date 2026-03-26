Lutto a Palazzo, muore a 38 anni la Principessa Noura

La Principessa Noura bint Abdulaziz Al Saud è scomparsa a 38 anni. Fondò la Settimana della Moda araba ed era un membro senior della Famiglia Reale

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Principessa Noura bint Abdulaziz Al Saud

La Principessa Noura bint Abdulaziz Al Saud, membro senior della Famiglia Reale saudita, è scomparsa a 38 anni. Ad annunciarne la morte, avvenuta lo scorso 23 marzo, è sta la Corte Reale. La preghiera funebre si è tenuta il giorno successivo dopo la preghiera di Asr presso la Moschea Imam Turki bin Abdullah a Riad.

Lutto alla Corte saudita per la Principessa Noura

La Famiglia Reale è stata profondamente colpita dalla morte della Principessa Noura che aveva un ruolo molto attivo all’interno della Famiglia Reale e aveva contribuito con il suo lavoro al sostegno della Corte e del Regno.

Alla preghiera funebre erano presenti diversi membri della Famiglia Reale. Tra questi c’erano l’Emiro di Riad, il Principe Faisal bin Bandar; il Principe Abdulrahman bin Saud Al-Kabeer; il Principe Bandar bin Musaed; il consigliere del Custode delle Due Sacre Moschee, Ministro di Stato e membro del Consiglio dei Ministri, il Principe Mansour bin Miteb; il Principe Miteb bin Abdullah; il consigliere del Custode delle Due Sacre Moschee, il Principe Faisal bin Khalid; il consigliere del Custode delle Due Sacre Moschee, il principe Mohammed bin Nawaf; e il consigliere speciale del Custode delle Due Sacre Moschee, il principe Sultan bin Salman.

Chi era la Principessa Noura

Nata nel 1988, la Principessa Noura bint Faisal Al Saud era pronipote del Re Abdulaziz , il fondatore dell’Arabia Saudita: Lei infatti è anche nota come Noura bint Abdulaziz Al Saud.

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Noura ha avuto un’educazione internazionale che l’ha portata a conseguire un master in commercio all’università Rikkyo di Tokyo. Fu lei ad annunciare la prima Settimana della Moda araba, realizzata sotto il patrocinio dell’Autorità Generale della Cultura. Inoltre, entrò nella Commissione Moda del Ministero della Cultura, dove ha contribuito a sviluppare la strategia nazionale per la moda e ha lanciato i primi programmi di tutoraggio.

Vogue Arabia le dedicò in servizio in quell’occasione e la Principessa è comparsa in diverse riviste di settore a sottolineare l’importante contributo che ha dato alla modernizzazione del suo Paese e al ruolo delle donne in esso. Noura ha svolto quindi ruolo simile ad altre donne reali del mondo arabo, da Rania di Giordania e sua nuora Rajwa a Moza del Qatar, solo per citarne alcune.

Nel 2022 ha fondato la Culture House, un’agenzia creativa specializzata in innovazioni culturali e di comunicazione. Nel 2023 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento, Young Global Leader da parte del World Economic Forum e ed è diventata presidente del Forbes Middle East Women’s Summit.

L’anno successivo, nel 2024, è stata nominata CEO di Al Othaim Culture, guidando iniziative culturali e nel settore della moda, ed è stata inserita nella lista BOF 500. Conclusa questa esperienza, nel 2025 è tornata alla giuda della Culture House e successivamente è diventa CEO di JAY3LLE, guidando la crescita del marchio.

La sua carriera si è conclusa prematuramente il 23 marzo 2026. Non sono state rese note le cause della morte.