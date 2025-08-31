Mahra, chi è la Principessa di Dubai che si è fidanzata col rapper French Montana

La principessa Mahra di Dubai, figlia dello sceicco e laureata a Londra, è un volto moderno tra moda, filantropia e coraggio personale nel divorzio

Le fiabe sono belle perché abbiamo sempre principi e principesse come protagonisti romanzati e abbastanza macchiettistici nella loro monotonia tranquillizzante. Nel 2025 abbiamo una fiaba moderna che unisce il mondo dell’hip hop con quello delle famiglie reali del Golfo: French Montana si è fidanzato con la principessa di Dubai Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Questo il suo nome per intero.

La proposta è avvenuta a Parigi, durante la Fashion Week di giugno, quando il rapper marocchino-americano ha sfilato per la prima volta e ha chiesto la mano della principessa. Ma vediamo chi è la futura sposa e come i due si sono incontrati.

Chi è la principessa Mahra di Dubai

Sheikha Mahra è figlia di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai. Sua madre è greca e si chiama Zoe Grigorakos.

Nata con il nome di Christina, ha adottato il nome arabo Mahra dopo essersi trasferita negli Emirati. È una delle 26 figlie del sovrano e possiede una laurea in Relazioni internazionali conseguita a Londra.

Ha poi frequentato il programma di amministrazione presso la Mohammed bin Rashid Government Administration. Appassionata di cavalli e di moda, Mahra è spesso presente alle gare ippiche ed è considerata un’icona di stile per i suoi abiti dai colori pastello.

È molto attiva nel campo della filantropia: partecipa a progetti per bambini con disabilità e sostiene giovani designer locali negli Emirati. Nel 2023 ha lanciato il marchio di profumi Mahra M1 e, dopo il divorzio, ha presentato la fragranza “Divorce” come segno di rinascita. Eh sì, perché ha già un matrimonio alle spalle.

Dallo scandalo del divorzio alla nuova vita

Prima di conoscere French Montana, la principessa Mahra era sposata con lo sceicco Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum. La coppia ha celebrato il matrimonio nell’aprile 2023 e ha dato il benvenuto a una figlia nel maggio 2024.

Solo due mesi dopo la nascita della bambina, Mahra ha scioccato l’opinione pubblica pubblicando su Instagram un post in cui dichiarava il divorzio, accusando l’ex marito di infedeltà e ripetendo per tre volte “Ti divorzio”, una pratica conosciuta come triplo talaq.

La principessa ha cancellato le foto con l’ex marito ma ha continuato a condividere immagini con la sua piccola. La scelta di ricorrere al talaq è stata vista come un gesto forte e controcorrente, che ha raccolto molti consensi da parte di chi l’ha letta come un segnale di coraggio e di voglia di autonomia.

Mahra e French Montana: un amore da favola

French Montana, vero nome Karim Kharbouch, ha chiesto la mano della principessa durante la settimana della moda parigina di giugno, subito dopo aver debuttato in passerella. La coppia frequentava già da tempo gli eventi mondani e, dopo essere stata paparazzata mentre si teneva per mano alle sfilate di Parigi e durante una romantica passeggiata sul Pont des Arts nel 2024, ha ufficializzato la relazione con una foto delle mani che esibivano l’anello di fidanzamento.

E cosa si regala alla figlia di uno sceicco? L’anello è un solitario di 11,53 carati con taglio smeraldo firmato dal celebre gioielliere Eric The Jeweler e dal valore stimato di circa 1,1 milioni di dollari. Il design, definito con parole sobrissime, “elegante e raro”, vuole celebrare la natura unica della loro storia d’amore. Proprio così.