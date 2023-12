Khaby Lame, chi è la fidanzata Wendy Thembelihle Juel

Da timido e silenzioso creator sui social a volto di Italia’s Got Talent. Khaby Lame è diventato in pochissimo tempo un volto molto noto non solo sui social media. Cresciuto in una piccola città piemontese, ora il ragazzo vanta un seguito enorme e vive una vita decisamente diversa rispetto a quella che si sarebbe mai aspettato. Ora, sembra proprio che abbia raggiunto il massimo successo anche per ciò che riguarda la sua vita privata: il creator pare sul punto di sposarsi. Ce lo mostra lui stesso in una storia Instagram, insieme alla fidanzata Wendy Thembelihle Juel.

Khaby Lame si sposa?

Negli ultimi anni si è sentito parlare moltissimo di Khaby Lame: creator di origini senegalesi famoso per i suoi gesti e le sue espressioni super eloquenti, è diventato un vero e proprio caso mediatico. Il ragazzo è infatti il più seguito al mondo su TikTok, ma si difende bene anche su Instagram con più di 80milioni di follower. Di lui ormai si conosce benissimo la vita lavorativa, ma decisamente meno della sua vita privata. Fino a poco tempo fa, il creator era fidanzato con Zaira Nucci, ragazza originaria di Sciacca conosciuta proprio grazie ai social nel 2020. Una relazione che i fan hanno pensato fosse finita dal momento in cui Zaira non è più comparsa all’interno dei video di Khaby Lame. Sospetti confermati, considerando che Khaby ha postato sulle sue storie Instagram una foto abbracciato alla nuova fidanzata Wendy Thembelihle Juel, con cui ha recentemente fatto un viaggio nel deserto, e che sfoggia un bellissimo anello al dito.

La foto, scattata a Copenaghen, potrebbe essere la conferma che potrebbero esserci delle nozze in vista tra i due. Una notizia che, insieme ai suoi ultimi successi, corona una vita decisamente invidiabile. La sua fortuna di Khaby Lame è arrivata durante la pandemia, dove ha iniziato a postare i suoi video esilaranti in cui non proferisce parola. Un vizio, quello di non voler far sentire la sua voce, che ha dovuto dimenticare con l’inizio delle riprese di Italia’s Got Talent, show di cui è stato giudice insieme a Mara Maionchi, Frank Matano ed Elettra Lamborghini.

Fonte: IPA

Parlando del talent, Khaby ha raccontato: “Non è stata una decisione facile da prendere perché io non parlo mai nei miei video, io comunico attraverso i gesti e le espressioni, mentre in questo caso sono stato costretto a parlare. La sfida più grande è proprio questa: riuscire a creare la stessa empatia nel mio pubblico tra il Khaby che tutti conoscono e il Khaby che comunica attraverso la parola. Oltre alla difficoltà per me di dare giudizi negativi.” Chissà se, per chiedere a Wendy Thembelihle Juel di sposarlo, il creator si è limitato a porgerle l’anello.

Chi è Wendy Thembelihle Juel, fidanzata di Khaby Lame

La fidanzata di Khaby Lame si chiama Wendy Thembelihle Juel ed è una modella. Di lei non si sa molto: poco nota sui social, la ragazza ha solo 5.7k follower su Instagram. Dalla sua biografia sappiamo però che è di origini danesi e sudafricane, continente con cui sente un legame fortissimo, a tal punto da sostenere un’organizzazione benefica in Uganda. Tra un selfie e uno shooting, dal profilo di Wendy non è difficile intuire il suo amore per i viaggi, che documenta insieme al suo stile invidiabile.