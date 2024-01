Chi sono gli influencer più ricchi e seguiti in Italia, la classifica ufficiale e al primo posto non c’è lei

Fonte: IPA Gli influencer più seguiti su Instagram in Italia

Non è una lista di puro spettacolo quella che racchiude i 10 influencer più seguiti in Italia. Si tratta di una classifica che potrebbe essere associata a quella di Forbes che, ogni anno, elenca i nomi dei personaggi più influenti dell’anno o, anche, alla lista delle persone più ricche del mondo.

Perché nel solo 2022, gli influencer in tutto il mondo hanno guadagnato la mirabolante cifra 21,1 miliardi di dollari, così come riportato da Sky Tg 24. Si tratta di un mercato inestimabile e in continua crescita. E in Italia, chi sono le cosiddette galline dalle uova d’oro? Ecco la top 10 degli influencer più seguiti nello Stivale.

I 10 influencer più seguiti su Instagram in Italia

Khaby Lame

È diventato famoso senza fare nulla se non mostrare le sue sincere e indignate reazioni ai video più sciocchi del web. La smorfietta simpatica è valsa a Khaby Lame, 23enne di origini senegalesi naturalizzato italiano, il titolo di influencer più seguito in Italia e anche dell’italiano più seguito al mondo. Sfiora gli 80 milioni di follower.

Chiara Ferragni

Non sarebbe stata al primo posto neppure senza le perdite dovute alla scandolo dei pandori. Perché ci sono quasi 50 milioni di follower di differenza tra Chiara Ferragni e chi la precede. Tuttavia, anche l’imprenditrice digitale per eccellenza vanta una stima di tutto rispetto: quasi 29 milioni e mezzo di seguaci per lei, da aggiungere all’impero di brand, abiti e accessori.

Fabrizio Romano

Niente in Italia tira come il calcio. E la prova è Fabrizio Romano, giornalista sportivo specializzato in calcio mercato, seguito su Instagram da 26 milioni e 400 mila follower. I social non sono la sua unica soddisfazione: Romano è stato inserito da Forbes nella lista dei 30 giovani giornalisti più influenti e ha vinto il Globe Soccer Award come miglior giornalista sportivo dell’anno.

Gianluca Vacchi

22 milioni e 300 mila follower per Gianluca Vacchi, il controverso rampollo dell’imprenditoria bolognese che continua con i balletti in stile adolescente nonostante i 56 anni di età. D’altronde, chi può biasimarlo, sono state proprio le coreografie in barca a renderlo un fenomeno del web.

Michele Morrone

Michele Morrone è bello, bello come piace agli italiani: alto, moro, mediterraneo, possente e con l’aria da cattivo ragazzo. Si è fatto notare (e amare) con il ruolo del mafioso innamorato Massimo Torricelli, nel film Netflix 365 giorni. Ruolo che gli è valso riconoscimento internazionale e 15 milioni e 900 mila follower su Instagram.

Valentino Rossi

Piace perché vince e non si vanta. Perché è uno dei campioni più grandi nella storia del motorsport ma continua a essere il solito sorridente ragazzo di provincia, tutto riccioli e poche pretese. Il “pilota da corsa con il numero 46” come si descrive nella biografia di Instagram, anche noto come Valentino Rossi, si posiziona al sesto posto con 15 milioni e 900 mila follower.

Fedez

Rincorre la moglie da cinque posizioni più in giù Fedez, nato rapper ma trasformatosi ormai in vero influencer. Ha conquistato 14 milioni e 700 mila follower grazie alla polemica facile (l’ultima contro la giornalista Myrta Merlino) e i teneri e divertenti video dei figlioletti Leone e Vittoria.

Carlo Ancelotti

Vale come per Fabrizio Romano: il calcio in Italia è una religione e Carlo Ancelotti ne è il profeta, non stupiscono troppo i suoi 13 milioni e 700 mila follower. Con i suoi 64 anni è anche il più maturo tra gli “influencer” italiani.

Mario Balotelli

Calciatore sì, ma anche personaggio tra i più seguiti e chiacchierati del mondo del gossip italiano. Il bomber Mario Balotelli si piazza in penultima posizione con 12 milioni e 300 mila follower. Se sul campo ha smesso di far faville, sul web continua a meritarsi il titolo di Super Mario.

Belen Rodriguez

Bisogna attendere l’ultimo posto in classifica per trovare un’altra donna. Sono soltanto due le donzelle in lizza, a seguire Chiara c’è la seguitissima Belén Rodríguez, che vanta ben 10 milioni e 500 mila follower. La maggior parte dei quali la segue per scoprire come andrà con il prossimo fidanzato.