Fedez, l’ex fidanzata Giulia Valentina è incinta: la reazione di Chiara Ferragni

Giulia Valentina è incinta e lo ha annunciato a modo suo, condividendo su Instagram un video decisamente diverso dai soliti. Nessuna canzoncina romantica in sottofondo né frasi a effetto, solo un ironico excursus che fa il verso proprio ai sopracitati annunci tra foto nude in bianco e nero, improbabili body painting e altre “chicche” social. Inevitabilmente il video dell’influencer nonché ex di Fedez ha cominciato a collezionare numerosi commenti, ma a saltare agli occhi è stato quello di Chiara Ferragni, con la quale ha già avuto in passaggio qualche contatto social.

Il divertente annuncio di Giulia Valentina

“Volevo parlarvi di una cosa perché stavo pensando a come dirlo”, ha esordito così nel video Giulia Valentina, influencer nota per il suo sense of humour oltre che per la sua innegabile bellezza. Quel che i suoi tanti follower non avrebbero potuto immaginare è a cosa si riferisse realmente quel video.

La Valentina ha proseguito con un divertentissimo elenco di possibili scelte per dare l’annuncio, ma senza ancora svelare nulla: “Io mi sono segnata un po’ di idee. Ve le dico, voi mi dite cosa pensate e poi vediamo. Allora, la prima idea: foto nuda. Io nuda con un velo, un pezzo di tessuto, un lenzuolo, non lo so… Comunque che mi copre però dove si vede, si capisce. Posto quella e via. In bianco e nero, eh, una roba di classe, elegante… non una cosa volgare. Magari me la potrebbe fare Manuel [Bifari, fotografo e suo grande amico, ndr], ma che imbarazzo con Manuel, già tutto quello che gli ho fatto passare, pure la foto nuda mi deve fare. Non lo so… forse mi vergogno. Ma poi forse è anche troppo sexy per me”.

A questo punto l’influencer ha pensato a una “roba più spiritosa”: “Vi dico solo una parola: body painting. Mi faccio fare… un forno? Un uovo che si apre? Una cosa così. Magari potrei chiedere a Mr Daniel [uno dei make up artist più amati del momento, ndr] se lo sa fare (…). Anche se forse troppo spiritosa questa. (…) Teniamola in forse”.

E ancora, esagerando: “Se no facciamo una cosa in grande, cioè perché lo fai una volta… Una cosa in grande. Avete presente quei video super virali su TikTok? Due aerei che passano sul Duomo, che sputano fuoco, fumo, fiamme, coriandoli dei vari colori. Io che piango, il videomaker che fa il giro di tutta Milano, si vede tutta Milano dall’alto con le musiche magari di Selling Sunset [popolare reality show, ndr]. L’unica cosa è che, cioè, il Comune di Milano non mi dà il permesso per accendere il camino, figuriamoci se mi dà il permesso di fare una roba così”.

Giulia Valentina ha poi proseguito con l’idea più semplice, il video-rivelazione con tutti gli amici al seguito, svelando però di averlo già detto a tutti i suoi cari. Alla fine, dopo un “Ci penso, tanto c’è ancora tempo…”, la rivelazione: alzandosi in piedi ha mostrato per la prima volta il pancino.

Il commento immediato di Chiara Ferragni

Non era di certo passato inosservato il momento in cui Chiara Ferragni, ormai ex di Fedez, aveva cominciato a seguire Giulia Valentina sui social lo scorso febbraio. Un gesto che ai più sapeva “ripicca” (un po’ come il post di stamattina, che ha scatenato qualche critica), ma che in realtà ha significato soltanto una cosa: le due donne, che già si conoscevano prima delle rispettive relazioni col rapper, hanno semplicemente riallacciato i rapporti.

Non c’è mai stata alcuna manifestazione eclatante a mezzo social, solo qualche commento qua e là come per dire: “Non ho nulla contro di te”. E anche stavolta, in occasione del lieto annuncio della Valentina, Chiara Ferragni ha voluto farle sentire tutta la sua vicinanza commentando in tempo record con un piccolo cuoricino rosso.

E Fedez? Il rapper continua a godersi qualche momento di relax in Sardegna – dove ha in programma alcune tappe del suo tour estivo – insieme al cane Silvio, il cucciolo di Labrador che ha adottato dopo la separazione da Paloma, rimasta con la ex moglie.