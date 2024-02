Fonte: IPA Giulia Valentina

Una terza protagonista si inserisce nella vicenda della presunta separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Parliamo di Giulia Valentina, influencer ed ex fidanzata del rapper. Non si tratta, ad ogni modo, di un ritorno di fiamma tra i due: il nome della fashion blogger è tornato alla ribalta perché Fedez, lasciata la casa in cui viveva con Chiara, sarebbe tornato nell’appartamento che condivideva proprio con Giulia. Ma chi è l’ex fidanzata dell’interprete di Magnifico?

Chi è Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez

Fedez non sa proprio resistere al fascino delle influencer: proprio come Chiara Ferragni, anche la sua ex fidanzata Giulia Valentina lavora con i social. Nata nel 1990 in Piemonte in una famiglia di imprenditori, è sempre stata una grande appassionata di moda: da adolescente ha vissuto a Parigi studiando presso l’Università americana, ed ha completato gli studi in Economia a Milano.

Giulia è molto popolare sui social: il suo profilo Instagram conta quasi 1 milione di follower, con i quali condivide consigli di stile e viaggi. Molti scatti sono inoltre dedicati ai suoi adorati chiuaua Gue e Chew. La ragazza ha spesso spiegato di scegliere con grande cura i contenuti da postare: “Sento la responsabilità che si ha quando parli a così tante persone. Ma credo ci sia anche una responsabilità da parte del pubblico che deve avere chiaro dove si informa. Detto questo, io voglio dire le cose giuste, ecco. Il seme della violenza si nasconde nella parole” ha rivelato un’intervista al Corriere.

All’attività di influencer ha affiancato anche quella di giornalista, scrivendo per il magazine Grazia, ed ha lavorato anche sul piccolo schermo. Nel 2016 ha condotto il programma Smart Touch con il giornalista sportivo Ronny Mengo, e lo show Fan Car-aoke accanto a Giampaolo Morelli. Nel 2017 è stata invece volto italiano dell’Eurovision Song Contest.

Giulia Valentina e Fedez: dopo la crisi con Chiara, lui è tornato nella casa condivisa con lei

Dal 2013 al 2016 Giulia Valentina è stata legata a Fedez: il rapper l’ha poi voluta come protagonista del videoclip di Amore Eternit. La relazione si sarebbe conclusa per volontà dell’artista, desideroso di dedicare del tempo a se stesso. Negli anni del fidanzamento, la coppia viveva in un loft nel centro di Milano: proprio qui, secondo Chi, Fedez sarebbe tornato dopo la fine della relazione con Chiara Ferragni: “Da quasi una settimana Federico è tornato nella casa che condivideva con la sua ex Giulia Valentina e il chihuahua Gue. Da quando c’è stata la rottura con la Ferragni è andato via dal loro lussuoso appartamento, ma non si è rifugiato nè dalla nonna nè dai genitori” scrive il magazine.

Giulia, dal canto suo, non sembra particolarmente toccata dalla questione: l’influencer è infatti legata ad un altro uomo da ben 7 anni, del quale tuttavia non ha mai voluto rivelare l’identità: “Non voglio essere un’ombra gigante su di lui. Nemmeno i miei amici sono interessati a finire nelle mie storie o nei miei post per visibilità: ho fatto una bella selezione” ha spiegato lei. Insomma, almeno il pericolo di un ritorno di fiamma per i fan dei Ferragnez non sembra sussistere.