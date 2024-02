Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati e stavolta non sembrerebbe esserci più alcun dubbio. Da quando in casa Ferragnez è arrivato tutto il trambusto seguito al caso Balocco e a tutti gli altri che si sono succeduti negli ultimi mesi (a dire il vero già da Sanremo dell’anno scorso), si era vociferato di una crisi nel matrimonio tra l’influencer e imprenditrice e il rapper conduttore di Muschio Selvaggio. Crisi puntualmente smentita da foto “riparatrici” a mezzo social. Cosa è cambiato ora? Fedez è sparito dalla foto profilo della moglie, come la fede di lei all’anulare sinistro. E Dagospia rincara la dose: “Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato“.

Chiara Ferragni e Fedez, lei toglie la fede e lui va via di casa

Come anticipato, le voci di una presunta crisi tra i due non sono mancate nel corso degli ultimi mesi. Anzi, possiamo parlare più o meno di un anno. Da quel fatidico Sanremo dello scorso anno che ha visto proprio Chiara Ferragni alla conduzione insieme ad Amadeus e dai vari “scandali” di Fedez (vedi bacio con Rosa Chemical in diretta nazionale), attorno alla coppia si sono scatenate una lunga serie di indiscrezioni che, di fatto, hanno sempre trovato modo di smentire.

Stavolta, però, sembra tutto diverso ed estremamente più certo, almeno stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Dagospia: “Game over fra Chiara Ferragni e Fedez – si legge sul portale -. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato”. Il riferimento, chiaramente, è al brutto periodo che ha attraversato il rapper quando gli era stato diagnosticato un raro tumore al pancreas, che ha richiesto diversi ricoveri in ospedale e interventi di una certa importanza.

Senza contare che era già balzato alla vista di fan e curiosi il fatto che l’influencer e imprenditrice avesse pubblicato qualche scatto apparentemente senza la fede al dito (o forse semplicemente gioco di riflessi allo specchio).

Fonte: IPA

Chiara Ferragni e Fedez, i motivi dietro la rottura

Il motivo della crisi e della successiva rottura sarebbe proprio questo: non tanto i pandori incriminati e le difficoltà economiche, piuttosto il modo di fare di Fedez che, a differenza della moglie, “si è mostrato meno generoso”. “Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo”, ha scritto ancora Dagospia.

Il portale di Roberto D’Agostino, però, ha rincarato ancora la dose. Secondo quanto riporta l’indiscrezione, ci sarebbero stati ulteriori episodi che avrebbero pesato sul matrimonio dei Ferragnez, come “la fuga a Miami del rapper con la sua assistente” (documentata sui social), mentre Chiara Ferragni era impegnata a non annegare nel vortice di accuse e problemi di tipo economico e professionale (dal caso Balocco alle multe dell’Antitrust, per citare solo i punti salienti).

“Infine l’uscita di casa. Finiscono così i Ferragnez: sic transit gloria mundi. Chissà se metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale, Chiara Ferragni scoprirà che l’allontanamento dal cantante, alla fine, sia più benefica di quanto immagini. Non sono pochi gli osservatori convinti che parte dei problemi della influencer derivino dalla tendenza di Fedez ad ingaggiare battaglie a destra e a manca…”. Ogni riferimento ai vari episodi tra cui l’ultimo con Travaglio è puramente voluto.