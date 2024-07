Fabrizio Corona pagato da Chiara Ferragni e Fedez? “Un bel lavoro di pulizia”

Fonte: IPA Fabrizio Corona retribuito dai Ferragnez?

Non siamo mai sazi dei gossip intorno a Chiara Ferragni e Fedez. L’ultimo che li riguarda da vicino è l’indiscrezione su un possibile coinvolgimento di Fabrizio Corona nelle loro recenti scelte.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex re dei paparazzi potrebbe essere dietro le recenti mosse dell’influencer e del rapper, aiutandoli a gestire le loro problematiche legali e personali. Alcuni ipotizzano addirittura che Corona sia remunerato per questo lavoro.

A rivelarlo è Homyatol, noto YouTuber, durante il podcast Gurulandia, dove ha spiegato come l’ex re dei paparazzi stia offrendo supporto alla coppia in un momento critico sia sul fronte personale che professionale.

Sarà vero? Eppure, la pagina Instagram di Fabrizio Corona, Dilinger News, sembra non essere così morbida con l’ex coppia. Ma analizziamo i fatti.

Il ruolo di Homyatol nelle rivelazioni

Durante la sua partecipazione a Gurulandia, Homyatol ha affermato che Corona sta contribuendo in modo significativo alla gestione dell’immagine pubblica di Ferragni e Fedez. Secondo lo YouTuber, questa collaborazione potrebbe essere addirittura retribuita, anche se non ci sono conferme ufficiali in merito. “Devo dire una cosa: Corona sta facendo un bel lavoro di pulizia per Chiara Ferragni e Fedez. Lo ripeto, Fabrizio Corona sta aiutando Chiara e Fedez, non so ancora se volendo o no, ma secondo me sì perché lui è furbo,” ha dichiarato Homyatol, suggerendo che le dichiarazioni di Corona, spesso diffuse tramite lo stesso podcast, abbiano un impatto positivo sulla coppia.

Homyatol ha inoltre aggiunto che Corona potrebbe essere retribuito per il suo aiuto, pur non avendo conferme definitive: “Non so, magari con del compenso, ma non lo so, ma li sta aiutando molto con le sue dichiarazioni, anche tramite voi di Gurulandia. Voi state facendo un lavoro sociale. Se Fedez e Chiara ascoltano quello che dice Corona o no? Vivendo su internet non puoi non ascoltare Corona”.

Il cambiamento di tono di Fabrizio Corona

Un aspetto particolarmente interessante di questa dinamica è il cambiamento di atteggiamento di Corona nei confronti dei Ferragnez. Dopo anni di critiche feroci, soprattutto verso Fedez, l’ex marito di Nina Moric ha adottato un tono sorprendentemente più conciliatorio. Recentemente, ha rivelato di aver iniziato a comunicare privatamente con Fedez e di nutrire sentimenti di simpatia e sostegno verso di lui. Le ragioni di questo cambiamento radicale rimangono oscure, ma l’amicizia improvvisa ha sicuramente catturato l’attenzione del pubblico.

La multa dell’antitrust e la rinuncia al ricorso

Parallelamente, Chiara Ferragni ha preso una decisione significativa riguardo alla multa di 1 milione di euro inflitta dall’Antitrust. L’influencer ha scelto di non presentare ricorso al Tar del Lazio, nonostante l’udienza fosse imminente e di pagare a titolo di donazione un milione e 200 mila euro per le Uova di Pasqua.

Questa decisione, tutt’altro che motivata da un impulso di generosità, sarebbe frutto di un accordo informale con l’ente regolatore. Pagando la multa e rinunciando al ricorso, Ferragni eviterà una seconda sanzione legata alla vicenda delle uova di Pasqua.

L’operazione sembra una mossa strategica per minimizzare i danni. La scelta di pagare subito per evitare ulteriori complicazioni mostra una gestione prudente e calcolata delle controversie legali. Questo atteggiamento potrebbe essere interpretato come un tentativo di mantenere un’immagine pubblica il più possibile intatta, nonostante le difficoltà.