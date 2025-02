Fabrizio Corona, la diffida di Chiara Ferragni e la provocazione su Fedez a Sanremo

Inesorabilmente, si continua a parlare di Chiara Ferragni e Fedez e del “terzo incomodo” Fabrizio Corona. Com’è noto, quest’ultimo ha pubblicato dei contenuti inerenti al tradimento del rapper con Angelica Montini, diffondendo conversazioni private che hanno molto fatto discutere, oltre a mettere alla berlina un matrimonio solido come un castello di carte. Entrambi i diretti interessati hanno risposto con delle storie su Instagram, confermando in larga parte la sua versione, ma non è finita. L’influencer e imprenditrice digitale ha diffidato Corona che, durante la presentazione dei suoi nuovi libri, ha anche lanciato una provocazione sul suo “amico” Fedez.

Chiara Ferragni diffida Fabrizio Corona

A lanciare l’indiscrezione era stato in prima battuta Alessandro Rosica, che ha sempre commentato la vicenda spiegando ai follower di Instagram il suo grado di coinvolgimento. “Chiara Ferragni ha denunciato Fabrizio Corona per le falsità inventate insieme al suo ex marito”, aveva scritto, precisando di essere stato diffidato a sua volta. Indiscrezione che si è diffusa piuttosto celermente, ma che attendeva soltanto una conferma.

La conferma, alla fine, è arrivata direttamente da Corona. Impegnato a Milano nella presentazione dei suoi due libri, uno dei quali proprio incentrato su Fedez, ha ammesso: “Prima di venire qua mi ha chiamato il mio avvocato e mi ha detto: ‘Guarda, è appena arrivata una diffida da parte di Chiara Ferragni e dice che non puoi pubblicare niente perché è una violazione della privacy’. Io tempo fa avevo firmato un accordo”. Poi ha lasciato intendere con un linguaggio piuttosto colorito di non avere alcuna intenzione di lasciarsi imporre censure, specialmente da chi ha sorretto il proprio impero sulla messa in piazza dei fatti propri.

L’amicizia con Fedez e la provocazione su Sanremo

Il libro Il vero amore di Fedez, che ripercorre tutta la vicenda del tradimento a Chiara Ferragni con Angelica Montini, la donna che a suo dire avrebbe avuto nel cuore fino alla fine, anche durante il matrimonio con l’influencer. Cosa che lo stesso rapper ha smentito, spiegando di non aver avuto alcuna intenzione di lasciare la Ferragni nel giorno delle nozze. “Non sono mai stato un santo“, ha ammesso, aggiungendo che confidarsi con Corona sia stata “una sciocchezza in un momento di debolezza”.

Dal canto suo, in questo nuovo incontro con fan e curiosi, Fabrizio Corona ha colto la palla al balzo per lanciare una provocazione. Prima di tutto ha ribadito di essere amico di Fedez, affermazione che certamente fa storcere un po’ il naso considerati gli ultimi risvolti. Ammesso che non vi fosse alcun accordo pregresso tra i due, divulgare telefonate o messaggi privati può considerarsi un’azione da amico? Secondo Corona una cosa non esclude l’altra: “Credo nell’amicizia? Sì, io e Federico [Lucia, ndr] siamo molto amici”. Poi la “previsione” sul rapper: “Fedez vincerà Sanremo, accetto qualsiasi scommessa”.

Ex re dei paparazzi e anche veggente, non possiamo sapere come si piazzerà in classifica tra i Big di Carlo Conti. Di certo continuando così non si parlerà d’altro, oscurando con una mera vicenda di gossip la gara tanto attesa dagli appassionati del Festival già bersagliata da abbandoni e polemiche.