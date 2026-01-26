Chiara Ferragni come Fedez, pronta a scrivere un libro dopo lo scandalo e l’assoluzione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni potrebbe presto seguire le orme di Fedez, scrivendo un libro sugli ultimi due anni. Un periodo particolarmente difficile per l’influencer, segnato dal divorzio e dallo scandalo del Pandoro, terminato con l’assoluzione.

Chiara Ferragni come Fedez: pronta per un libro

Intervistata da MF -Milano Finanza, Chiara Ferragni ha svelato come sta affrontando questa nuova fase della sua vita, dopo l’assoluzione e la fine del Pandoro Gate. “Diciamo che sono stati due anni complessi sotto tanti punti di vista – ha rivelato – ed è bello adesso sentire che non ho più i limiti, anche nell’esprimermi, che ho avuto in questo tempo: questa è stata la cosa più bella”.

Gli ultimi due anni, di certo, hanno segnato in modo indelebile l’imprenditrice. “Di buono ho imparato a dare più valore a me stessa come persona, meno come personaggio, di negativo c’è che naturalmente nel momento del bisogno ti accorgi, buono e negativo allo stesso tempo, di tutte le persone che sono state attorno a te per convenienza rispetto a quelle che ci sono veramente perché tengono al rapporto con te. Penso che questi due anni mi abbiano fatto crescere come dieci anni ‘normali’, quindi mi sento molto più matura e magari anche un po’ più disillusa rispetto al passato, sotto tanti punti di vista”.

Archiviata la vicenda, Chiara ora è pronta a concentrarsi su nuovi progetti. “Mi sento più libera, questa è la base di qualsiasi progetto futuro – ha confidato -. Adesso pian piano si torna, in modo diverso, e la comunicazione sarà comunque diversa”.

L’influencer ha poi spiegato che potrebbe scrivere un libro sul periodo affrontato, fra il divorzio da Fedez, gli scandali sollevati da Fabrizio Corona e il processo. “Voglio fare tutte le cose che siano molto più coerenti con me”, ha detto. Scriverà un libro? “Vediamo, non lo so, ma mi ha dato un’idea”, ha spiegato.

Fedez e Chiara Ferragni, dall’amore all’addio

La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni è stata una fra le più seguite e chiacchierate degli ultimi anni. Il primo incontro nel 2016 grazie alla canzone Vorrei, ma non posto e ad una battuta del rapper sul cane dell’influencer. Poi la nascita di una love story seguita e commentata dai fan di tutto il mondo.

Il resto è storia: nel 2017 arriva la proposta di matrimonio sul palco dell’Arena di Verona, seguita nel 2018 dalle nozze a Noto, in Sicilia, con un matrimonio mediatico seguito da milioni di persone sui social. Nello stesso anno nasce il loro primo figlio Leone, mentre nel 2021 arriva la secondogenita Vittoria, rafforzando l’immagine di una famiglia unita e felice. Negli anni successivi però la coppia attraversa momenti difficili, tra problemi di salute, pressioni mediatiche e crisi personali, che progressivamente incrinano il rapporto.

Nel 2024 Fedez e Chiara hanno annunciato la separazione, mettendo fine a una relazione durata quasi otto anni. L’addio avviene proprio nel periodo in cui scoppia il caso Pandoro, un momento delicato per la Ferragni, bersagliata dalle critiche e in crisi di reputazione.

A rendere ancora più complicata la separazione le rivelazioni di Fabrizio Corona, che svela l’esistenza di Angelica Montini, per anni amante di Fedez, definita come il suo “vero grande amore”.