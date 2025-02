Fedez interessato a Belen, la vendetta della Ferragni: le rivelazioni di Corona

Nell’ultimo episodio di Falsissimo, Fabrizio Corona ne ha dette molte con tanto di presunte prove alla mano, coinvolgendo diversi nomi, alcuni inediti, nella vicenda Fedez-Ferragni che ha posto il rapper e l’influencer al centro di un vero e proprio uragano di informazioni che farebbe crollare anche il più solido dei castelli. In questo caso, forse più un castello di carte. Una parte dell’episodio ha tirato in ballo anche Belen Rodriguez, verso la quale Fedez avrebbe nutrito un interesse in passato e Chiara Ferragni, scoperto tutto, avrebbe meditato “vendetta”.

Tra Fedez e Chiara Ferragni spunta anche Belen

Fabrizio Corona continua a diffondere dettagli o presunti tali sulla storia tra Fedez e Chiara Ferragni. Non solo il presunto tradimento dell’influencer con Achille Lauro e con un altro nome rimasto fino a poche ore fa inedito, non solo la presenza di Angelica Montini come “vero” amore di Fedez. Adesso tra i due spunta anche Belen Rodriguez, seppur in modo del tutto diverso.

Nell’ultimo episodio di Falsissimo, Corona ha raccontato di esser stato raggiunto da Fedez mentre si trovava ai domiciliari, nel 2015. In questa occasione il rapper gli avrebbe rivelato il suo interesse per Belen e di un episodio specifico nel quale non avrebbe fatto una bella figura. “Dopo tre anni di galera sono seduto a casa mia agli arresti domiciliari e sento suonare il citofono – racconta -. Arriva con una Ferrari Federico Lucia con un suo amico e una bottiglia di Dom Perignon e mi dice che lui era il dio in Terra e che si sarebbe fidanzato con Belen Rodriguez”. A questo punto sarebbe riuscito nell’intento di ottenere un appuntamento con la conduttrice, seppur in presenza di altre persone.

La versione di Belen

A raccontare il seguito sarebbe stata la stessa Belen, in un audio diffuso da Corona e presumibilmente appartenente a lei. Qui la Rodriguez parla di un Fedez particolarmente nervoso in quella circostanza, al punto da tagliarsi il viso mentre rade la barba e con ben 40 minuti di ritardo. Corona ha aggiunto un ulteriore dettaglio: il rapper sarebbe stato talmente insistente con Belen, al punto da costringere il fratello di lei, Jeremias Rodriguez, a intervenire.

L’episodio in verità sarebbe stato raccontato dallo stesso Fedez in un episodio del podcast Muschio Selvaggio, quello in cui c’era proprio Belen come ospite. Di nuovo a tu per tu dopo diverso tempo, il rapper avrebbe ammesso di avere avuto un interesse per la conduttrice, ma anche lo schiaffo ricevuto dal fratello. “Se l’avessi saputo almeno un bacio te l’avrei dato, pure un limone. Ma tu stavi con Chiara”, avrebbe detto Belen nel corso dell’intervista, chiedendo poi di tagliare quella parte in fase di montaggio: “Chiara si potrebbe arrabbiare, potrebbe non capire la mia ironia”.

La “vendetta” di Chiara Ferragni

Quello scambio non è mai andato in onda a Muschio Selvaggio, questo è certo. Ma ci sarebbe dell’altro. Fedez avrebbe fatto visionare quella conversazione alla moglie che, in tutta risposta, sarebbe diventata una furia. Corona parla anche di una sorta di “vendetta” da parte dell’influencer ai danni della conduttrice e della sorella Cecilia. Dapprima avrebbe tolto loro il “segui” su Instagram, poi le avrebbe escluse dal “circolino”, stavolta quello del web, importante dal punto di vista professionale.

Sempre secondo quanto riportato da Corona, a quel punto Belen dapprima avrebbe chiesto spiegazioni a Fedez, poi avrebbe cercato di contattare direttamente Chiara Ferragni ma senza avere alcuna risposta, nonostante il suo tentativo di chiarimento. “Lui è stato uno str***o. A quel punto ho chiamato Fedez e gli ho chiesto cosa fosse successo, ma lui mi ha risposto che se mi aveva defollowata è perché aveva capito come fossi fatta e che mi interessava solamente che mi aveva tolto il like”, queste le parole del presunto audio di Belen.