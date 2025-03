Fonte: IPA Eleonora Giorgi e Andrea De Carlo negli anni '90

Un’ondata travolgente d’affetto, quella che ha travolto la memoria di Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo dopo lunga malattia. L’attrice, che era stimata da tutti i colleghi che nel corso degli anni hanno lavorato al suo fianco, è stata molto amata dagli uomini che ha avuto al suo fianco. Angelo Rizzoli, Massimo Ciavarro e Andrea De Carlo, l’ultimo dei suoi grandi amori, che proprio in queste ore ha voluto affidare a Instagram il ricordo più bello della donna con la quale ha condiviso una parte della sua vita.

Andrea De Carlo, il ricordo di Eleonora Giorgi

“Abbiamo percorso un tratto di vita insieme, Eleonora cara. Oggi è un giorno triste, ma mi resta il ricordo di momenti intensi, e della tua intelligenza ironica e non convenzionale che non tutti conoscevano. Un abbraccio pieno d’affetto ad Andrea e Paolo”, ha scritto lo scrittore Andrea De Carlo su Instagram, a corredo di una foto che li ritrae insieme ai tempi della loro relazione. Un amore sbocciato dopo la separazione da Massimo Ciavarro – il papà del suo secondogenito Paolo – e durato fino al 2007.

“Non rinnego la mia lunga relazione con Andrea De Carlo. C’era una complicità intellettuale totale tra noi. Avrei dovuto conoscerlo a 16 anni e costruire una di quelle storie in cui un giorno sei a Ravenna, uno a Ferrara, un altro chissà dove. Prendi e parti, vai, scopri… Invece l’ho incontrato troppo tardi, dopo due divorzi, due figli”, aveva raccontato con rammarico Eleonora Giorgi, che probabilmente avrebbe desiderato un epilogo diverso per la sua storia d’amore con De Carlo.

Gli amori della sua vita

Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro sono stati i due mariti di Eleonora Giorgi, oltre che padri dei suoi due figli Andrea e Paolo. “Grazie ai miei adoratissimi figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Grazie a chi mi ha fornito gli strumenti di bontà e di empatia di cui non ho nessun merito e arricchiscono la mia vita dal primo giorno: non so se Dio, o miei genitori”, aveva detto qualche settimana prima di venire a mancare.

“Ringrazio gli uomini che hanno condiviso la vita con me, quelli che mi hanno amata e che ho amato, soprattutto i padri dei miei figli. E dico grazie al mio pubblico”, aveva aggiunto. Pur nella sofferenza causata dalla malattia, Eleonora Giorgi non solo non aveva mai perso il sorriso ma si era costantemente rivolta a coloro che l’avevano seguita nel corso della sua lunga carriera. L’annuncio televisivo, fatto a Pomeriggio Cinque, non era stato casuale. “La mia famiglia è il pubblico e io ora ho bisogno del vostro amore. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas“, aveva rivelato davanti alle telecamere di Myrta Merlino.

“Ringraziamo ancora tutti per le dimostrazioni di affetto e l’attenzione. Mamma ha portato avanti tutto questo percorso sempre col sorriso, cercando di ispirare gli altri a fare lo stesso. In questo momento non ci sentiamo di dire altro”, ha dichiarato il primogenito dell’attrice, Andrea Rizzoli, all’uscita della Clinica Paideia di Roma dove sua madre si trovava ricoverata per sottoporsi alla terapia del dolore e dov’è venuta a mancare.