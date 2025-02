Fabrizio Corona, a cosa si riferiva il “patto del silenzio” con Chiara Ferragni: parla l’avvocato

Chiara Ferragni ha definito il suo ultimo anno “devastante”. Un periodo pieno di up e down, in cui l’influencer e imprenditrice digitale ha cercato di risalire in cima, non senza fatica. Non è facile, non solo per la complessa vicenda giudiziaria, ma anche per la vita privata. Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, la Ferragni ha diffidato l’ex Re dei Paparazzi, menzionando un cosiddetto “patto del silenzio”. Che tuttavia, secondo l’avvocato, non c’entrerebbe nulla con quello che è successo adesso.

Fabrizio Corona e Chiara Ferragni, il patto del silenzio

Non si placa la vicenda che vede coinvolti ormai gli ex Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez, Fabrizio Corona, Angelica Montini e una serie di nomi che probabilmente non avrebbero mai voluto essere dati in pasto alla stampa rosa. Cade il velo, l’ultimo rimasto a proteggere quella favola social che di contorni favolistici aveva ben poco. Dopo l’ultima puntata di Falsissimo di Corona e le dichiarazioni in merito ai tradimenti di Fedez, la Ferragni lo ha diffidato dal rivelare ulteriori dettagli. Con l’obiettivo di non pubblicare la puntata “Il vero amore di Chiara Ferragni” il 10 febbraio, il giorno precedente all’avvio del Festival di Sanremo.

A parlare è l’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, all’Adnkronos, spiegando a cosa si riferiva il patto del silenzio tra Corona e la Ferragni. “Chiara Ferragni ci ha diffidato? Ne prendiamo atto, io di solito diffide non ne faccio. Fabrizio ha detto che andrà avanti, se poi lei ci farà una causa sarà un giudice a decidere se abbiamo ragione noi oppure no. (…) Esiste un ‘patto di silenzio’ ma era legato a una vecchia querela di quando ancora Chiara e Federico erano i ‘Ferragnez’ e che non c’entra nulla con quello che è successo adesso”.

Nessun accordo con Fedez

Il legale di Corona, Ivano Chiesa, ha difeso il suo assistito e ha parlato di privacy e di “fatti di cronaca molto rilevanti, nel mondo del gossip”. Inoltre ha messo un punto sul presunto accordo tra Fedez e Corona, riguardo alla possibilità di aver orchestrato insieme la vicenda. “Non ho nessuna indicazione che siano d’accordo. Posso prendere atto di quello che ha detto Fabrizio e cioè che Fedez si è confidato con lui”.

Fedez potrebbe ritirarsi dal Festival di Sanremo?

La “bomba” mediatica è esplosa in un momento preciso, non di certo in uno qualsiasi: Sanremo inizia l’11 febbraio, e tra i Big in gara c’è anche Fedez. Si era ipotizzata una rinascita per Federico Lucia, artistica e professionale, ma le rivelazioni di Corona, la conferma dei tradimenti da parte della Ferragni, le dichiarazioni stesse di Fedez su Instagram non hanno fatto altro che alimentare la macchina del gossip.

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia nella trasmissione 100×100, potrebbe ritirarsi: “Mettete il caso dovesse essere accolto da fischi o i giornalisti non si concentrassero sulla musica, ma su ciò che è stato dato in pasto ai giornalisti in questo periodo. Ecco, credo che a quel punto non è da escludere l’ipotesi che lui possa davvero ritirarsi dal Festival di Sanremo”.