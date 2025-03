Emanuele Filiberto di Savoia, la grande decisione di sua moglie Clotilde Courau

Clotilde Courau, la moglie di Emanuele Filiberto di Savoia, annuncia di aver preso una grande decisione per la sua vita. E il marito non ne fa parte

Fonte: IPA Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau

La moglie di Emanuele Filiberto di Savoia, Clotilde Courau, ha confessato di aver preso una grande decisione, perché “non ci sono limiti di età” e ha intravisto una grande opportunità per sé.

Clotilde Courau, la relazione extraconiugale di suo marito Emanuele Filiberto di Savoia

Clotilde Courau è un’attrice di successo che attualmente sta calcando le scene con uno spettacolo intitolato, La verité, ossia La verità. Evidentemente il tema del suo lavoro l’ha fatta riflettere su se stessa e sulla sua vita.

Già qualche tempo fa, la Courau aveva rilasciato un’intervista dove ha risposto sinceramente ad alcune domande, anche difficili, come ad esempio la sua reazione alle insinuazioni e ai fraintendimenti che spesso si sono creati su di lei. Dei rumors, ha replicato, non si cura.

Una domanda che sembra essere stata fatta apposta in merito alle dichiarazioni che suo marito Emanuele Filiberto di Savoia aveva fatto poco prima in merito al loro matrimonio, dove aveva dichiarato che stanno ancora insieme, si vogliono molto bene e, pur vivendo separatamente, quando si ritrovano sono molto felici di farlo.

Clotilde nelle ultime interviste, invece, non ha mai parlato esplicitamente del Principe. Non ha mai fatto cenno al nuovo flirt di suo marito con l’imprenditrice messicana, Adriana Abascal. Mentre lui, fotografato in varie occasioni con lei, ha dovuto ammettere la relazione extraconiugale, giustificandola col fatto che con la moglie comunque vivono separati da tre anni. Insomma, un intreccio amoroso piuttosto complesso.

Clotilde Courau sorvola elegantemente sulla questione e si concentra su se stessa e sui suoi progetti futuri che non contemplano la presenza di Emanuele Filiberto.

Clotilde Courau, la grande decisione

Infatti, l’attrice francese ha deciso di dedicare il tempo che il lavoro le concede a una nobile attività, lo studio. Vuole andare all’università e conseguire la laurea triennale.

Così, dopo aver parlato della sua carriera, dell’infanzia e delle figlie, Vittoria e Luisa, avute da Emanuele Filiberto, ha fatto un grande annuncio: “Qualche tempo fa sono andata alle Beaux-Arts perché volevo iscrivermi alla sezione video e mi è stato detto che dovevo avere una laurea triennale”. L’attrice però ha lasciato la scuola a 16 anni. Ma adesso è intenzionata a recuperare e a riprendere gli studi, dato che “non ci sono limiti di età“. Dunque, il suo obiettivo è ottenere la laurea triennale per proseguire gli studi.

Clotilde non è sola a intraprendere questa avventura. Infatti, anche sua sorella, qualche tempo fa, ha deciso di completare gli studi. L’attrice infatti ha spiegato: “La mia sorellina, autodidatta come me, ha intrapreso lo stesso percorso “.

Il motivo è presto detto: “Si è stancata di stare con amici che avevano tutti un master e sta anche pensando di tornare a scuola”.

Così, mentre la Courau lavora a teatro e studia, Emanuele Filiberto si occupa della sua catena di ristoranti, in particolare del nuovo locale che ha aperto all’inizio di quest’anno a Montecarlo, dove vive senza sua moglie che invece abita a Parigi.