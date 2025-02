Emanuele Filiberto, sua moglie Clotilde Courau: “Perdo il controllo e mi sento in colpa”

Fonte: IPA Emanuele Filiberto e Clotilde Courau

La moglie di Emanuele Filiberto, Clotilde Courau sta calcando le scene con lo spettacolo La vérité e a proposito di verità ha raccontato di sé senza inibizioni, svelando il suo lato più privato, ha parlato del suo carattere impossibile, delle figlie, del desiderio di diventare nonna. Ma di suo marito, il Principe, nemmeno una parola.

Dopo l’intervista di Emanuele Filiberto dove ha confessato tutto sui suoi amori e sul suo matrimonio, ora tocca a Clotilde Courau raccontarsi. D’altro canto se sul palco parla di verità, non può non farlo nella vita reale. E il suo rapporto con la verità “è fondamentale, prezioso e richiede coraggio. Ma la mia verità non è solo in relazione all’altro, ma anche in relazione a me stessa: essere d’accordo con ciò che sono, con ciò che dico, con ciò che faccio”.

Non è sempre facile parlare di sé, ammette, e molto dipende dalle domande che le fanno. Ma desidera che la gente dica di lei che è “sincera” e quindi deve necessariamente raccontare la verità su di lei.

Anche se poco le importa se si creano malintesi sul suo conto: “Penso che ce ne siano molti, ma allo stesso tempo non ne ho la minima idea, e non è un grosso problema“. La frase resta volutamente vaga e non è chiaro se fra questi fraintendimenti siano comprese anche le voci di crisi sul matrimonio con Emanuele Filiberto.

In tanti si chiedono se stiano ancora insieme, visto che vivono separatamente, lui a Montecarlo e lei a Parigi. E poi ci sono i continui rumors sui tradimenti e sulle amanti di lui. Ma Emanuele Filiberto aveva ribadito che con la moglie si amano moltissimo e sono felici quando si incontrano.

Clotilde Courau, il silenzio su Emanuele Filiberto e il carattere focoso

La Courau invece tace sul marito e nella sua intervista racconta tutto tranne che del matrimonio. Infondo, ci ha già pensato il Principe a dire come stanno davvero le cose tra loro e dunque è inutile evidentemente tornarci su.

Piuttosto Clotilde parlare del suo lato focoso, quello che la fa scattare. “Quando mi accorgo che sto perdendo la calma, non riesco più a trattenermi e questo mi rende triste e mi fa sentire in colpa“. Lo sa che la gente che la circonda, le perdona questo aspetto difficile del suo carattere. Per questo si sente orgogliosa ogni volta che si riesce a controllare. “Con il tempo ho imparato a essere distaccata”.

Clotilde Courau, sulle figlie Vittoria e Luisa

L’attrice ha parlato anche del suo rapporto con le figlie, Vittoria e Luisa, avute da Emanuele Filiberto. Si definisce una madre protettiva, “una lupa che ama le sue figlie e vuole il meglio per loro. Ero destinata a diventare madre e, anche se non è ancora pianificato, amerò diventare nonna. I bambini ti interrogano. L’avventura è folle”.