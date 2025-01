Fonte: IPA Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal

Emanuele Filiberto di Savoia è sempre stato un grande enigma. E non solo per chi si interessa di Famiglie Reali, comprese quelle senza Trono e senza Monarchia alla quale aspirare come la sua, ma anche per coloro che nel corso della sua vita fuori e in Italia si sono ritrovati ad avere a che fare con la sua persona. Negli anni ha fatto tantissime cose: dal commentatore a Quelli che il calcio a giudice del Serale di Amici di Maria De Filippi ma su una cosa è sempre stato poco chiaro: la sua vita sentimentale. Legato a Clotilde Courau da moltissimi anni, dopo molto tempo ha finalmente raccontato la sua verità sul rapporto che intercorre oggi con sua moglie, dalla si sarebbe separato definitivamente. Ma perché ne ha parlato proprio ora?

Emanuele Filiberto, la verità sul tradimento con Adriana Abascal

Le foto che sono circolate in compagnia di Adriana Abascal, modella e Miss Messico ’88, non lasciano spazio a dubbi. Emanuele Filiberto non è però avvezzo ai pettegolezzi e col tempo abbiamo imparato che la privacy della sua famiglia viene sempre al primo posto. Per questo, è reticente quando si tratta di entrare nel merito di questioni che riguardano la sua vita privata, in particolare se si riferiscono alla lunga serie di presunti tradimenti che gli sono stati attribuiti negli anni. Questa volta, però, ha deciso di agire diversamente.

Sentito da Gente, il Principe – che un anno fa aveva abdicato in favore della sua primogenita Vittoria – ha spiegato: “Siamo separati da tre anni, forse quattro, ma siamo molto felici e tutto va molto bene”, ha raccontato, “Non siamo una coppia aperta, come si usa dire oggi, è una definizione che non mi piace e la trovo brutta”. Il lungo matrimonio, da cui sono nate due figlie, sarebbe quindi giunto al capolinea da almeno tre, addirittura quattro anni. Una verità molto diversa da quella che è spesso circolata in tempi recenti, in cui lui dichiarava di essere molto innamorato di sua moglie e di aver finalmente trovato con lei il giusto equilibrio.

Il rapporto con Clotilde Courau

Oggi sono ancora una famiglia e insieme continuano a essere il punto di riferimento di Vittoria e Luisa per le quali si ritrovano spesso a trascorrere del tempo in due. “Preferisco parlare di una coppia in cui c’è grande rispetto reciproco. Viviamo in due Paesi diversi, facciamo lavori molto diversi; io non voglio rinchiudere mia moglie nel mio mondo così come lei non vuole rinchiudermi nel suo. Ma ci vogliamo bene e ci rispettiamo profondamente. E con le bambine siamo sempre insieme“. Emanuele Filiberto ha aggiunto di aver trascorso le feste natalizie con loro.

Sul tema tradimento, comunque, ha le idee molto chiare e non vuole che se ne parli in certi termini: “Qualche volta ci sono cose che non bisogna spiegare, parte di un contesto interiore solo nostro. L’importante è rispettarsi, e noi ci siamo sempre rispettati. E abbiamo fatto crescere bene le nostre figlie a cui trasmettiamo valori solidi per prepararle ad affrontare la vita”, ha concluso.