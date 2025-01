Chi è Adriana Abascal e cosa c’entra con Emanuele Filiberto di Savoia

Fonte: IPA Adriana Abascal

Negli ultimi tempi il nome di Adriana Abascal è saltato agli onori delle cronache (rosa), accostato a quello di Emanuele Filiberto di Savoia. Sembra che, però, adesso le voci di corridoio si facciano sempre più insistenti: tra i due ci sarebbe un’intesa speciale che non è passata inosservata a Siviglia, dove entrambi hanno partecipato a un fashion show dedicato al flamenco. Ma cosa c’è di vero?

Il gossip su Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia

Ad alimentare il gossip è stato un articolo pubblicato su La Otra Crónica, rubrica di El Mundo che aveva già scritto qualcosa a proposito di questa presunta simpatia particolare. Si parla già di “nuova coppia dell’anno”. Affermazione piuttosto forte, considerato che tecnicamente Emanuele Filiberto di Savoia è ancora sposato con l’attrice Clotilde Courau.

“La sorpresa è arrivata a Siviglia durante la sfilata di flamenco della stilista Rocío Peralta – si legge -. (…) L’appuntamento era per l’una del pomeriggio e lui è arrivato un po’ prima, accompagnato da due dame, al luogo della sfilata svoltasi presso la Fabbrica d’Artiglieria. Adriana, dal canto suo, era già nel backstage da qualche ora, dato che avrebbe partecipato come modella all’apertura della sfilata di Peralta e doveva prepararsi per trucco e costumi”. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la Ascabal ha assistito poi alla sfilata seduta al fianco di Emanuele Filiberto, lì presente “come suo accompagnatore”, precisa l’articolo.

Concluso il fashion show, i due avrebbero partecipato al cocktail party organizzato in seno all’evento: “Non si nascondevano mai, elargivano gesti d’affetto in pubblico, tenendosi per la vita, passeggiavano in mezzo al resto degli invitati, chiacchieravano in disparte dal resto del pubblico e, pur non volendo a posare insieme al photocall, il rapporto è pienamente confermato. Rimarranno infatti nella città di Siviglia fino a domenica, secondo quanto appreso dal LOC“, si legge ancora.

“Fonti raccontano al LOC che la relazione tra Adriana e il figlio di Vittorio Emanuele di Savoia è relativamente recente e potrebbe essere iniziata uno o due mesi fa“, dunque si tratterebbe di un rapporto precedente all’evento tenutosi a Siviglia che, sempre stando a quanto riporta l’articolo spagnolo, sarebbe stato per la coppia il primo utile per “ufficializzare” la loro relazione.

Chi è Adriana Abascal

Classe 1970, Adriana Abascal è nata in Messico dove ha cominciato a muovere i primi passi sulle passerelle sin da giovanissima. Nella sua vita non sono mancati i concorsi di bellezza, finché nel 1988 ha persino vinto il titolo di Miss Messico, partecipando l’anno successivo a Miss Universo (che le è valso un bel quinto posto). La moda ha sempre avuto un ruolo centrale nella sua vita, è stata modella per anni e ultimamente si è dedicata al mondo fashion anche nelle vesti di imprenditrice.

E l’amore? Sappiamo che nel 1990 ha sposato il miliardario Emilio “El Tigre” Azcárraga, proprietario di Televisa, ovvero il più grande produttore di programmi in spagnolo al mondo. Il primo marito è morto nel 1997 e, successivamente, la Abascal ha intrapreso una nuova relazione con Juan Villalonga, altrettanto ricco (presidente della Telefónica) e col quale è convolata a nozze. Da questo secondo matrimonio sono nati tre figli ma presto la coppia ha deciso di separarsi. Dopo il 2009 per la modella è arrivato il terzo matrimonio, stavolta con l’uomo d’affari francese Emmanuel Schreder, un amore durato dal 2013 al 2021. Da quel momento le cronache rosa riportano solo di una relazione con il gallerista Maxime Falkenstein. Prima di Emanuele Filiberto di Savoia, d’intende.