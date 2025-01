Emanuele Filiberto di Savoia sbarca a Monaco, il legame particolare col Principe Alberto

Emanuele Filiberto di Savoia allarga il suo impero della ristorazione e sbarca a Monaco. Infatti, a breve aprirà nel Principato il suo terzo ristorante, Prince of Venice, celebre in tutto il mondo per la sua pasta al sugo. E Alberto di Monaco è felice di accoglierlo, dato il legame particolare che li unisce.

Emanuele Filiberto di Savoia si trasferisce a Monaco

Emanuele Filiberto di Savoia è un grande appassionato di cucina, tanto da farne un mestiere di successo. L’avventura culinaria del Principe è nata nel 2016 con un food truck a Los Angeles. Quattro anni dopo, nel 2020, ha aperto il suo primo ristorante Prince of Venice sempre in California, e fin da subito è andato a gonfie vele, tanto da diventare “il punto di riferimento per la pasta a Los Angeles”, come dichiarò Emanuele Filiberto. Nei giorni scorsi ha annunciato su Instagram l’imminente apertura del suo terzo locale in una location prestigiosa, il Principiato di Monaco.

Il post su Instagram recita: “Pinsa o pasta? 🍕🍝 Se avete difficoltà a scegliere dovrete assaggiarli entrambi 😋 Prossima apertura a Monaco… 🇲🇨 Restate sintonizzati, arriverà prestissimo per asporto e delivery!”. L’annuncio è accompagnato da una illustrazione che ritrae Emanuele Filiberto con tanto di corona mentre propone la pasta e la pinsa, i piatti che hanno reso famoso il suo ristorante in tutto il mondo.

La data di apertura del nuovo locale non è stata ancora svelata, ma già è possibile fare un sopralluogo al 39 di boulevard du Jardin Exotique. Questo è l’indirizzo monegasco del prossimo Prince of Venice.

I commenti all’imminente apertura del ristorante sono tutti entusiastici: “Verrò a trovarvi“; “Finalmente anche in Europa”. E poi tanti cuoricini e applausi. In fondo, Emanuele Filiberto non poteva scegliere altra location per il suo primo locale europeo, poiché vive tra Los Angeles e Montecarlo.

Emanuele Filiberto e il rapporto speciale con Alberto di Monaco

Sicuramente, tra i primi ospiti di Emanuele Filiberto ci sarà Alberto di Monaco, magari accompagnato da sua moglie Charlene. Infatti, i due Principi hanno un ottimo rapporto, anzi si può dire che sono proprio amici.

Alberto ha segnato una svolta nella vita di Emanuele Filiberto. Infatti, fu lui a presentargli quella che è diventata sua moglie e madre delle sue figlie, Clotilde Courau. E quando, nel settembre del 2003, i due convolarono a nozze a Roma, Alberto era il testimone di nozze del Principe.

Emanuele Filiberto ha raccontato il primo incontro con sua moglie durante una serata organizzata proprio da Alberto: “Eravamo tutti a tavola la sera che la vidi per la prima volta. Ero seduto accanto a lei e cercavo nei suoi occhi l’approvazione di Johnny [Hallyday, ndr]. Mi ha fatto l’occhiolino”. Da lì è scoppiato l’amore, anche se il loro matrimonio è stato spesso protagonista delle cronache mondane a causa di continue voci di crisi che però non si sono mai concretizzate.