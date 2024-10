Emanuele Filiberto, sua moglie Clotilde Courau osa con un top dalla scollatura esagerata

Le donne di Casa Savoia sanno come sedurre e affascinare. È il caso di Clotilde Courau, moglie di Emanuele Filiberto, che ha fatto scalpore alla serata Donna dell’anno con un abito dalla scollatura fin troppo provocante. Nessuno se lo sarebbe aspettato da lei.

Clotilde Courau lascia senza fiato con una scollatura esagerata

Classe 1969, Clotilde Courau è stata una delle ospiti più eleganti sul red carpet di WOTY 2024 che si è tenuto a Madrid, prima che si abbattesse su Valencia la tempesta Dana. La moglie di Emanuele Filiberto ha lasciato senza fiato, indossando dei pantaloni palazzo di paillettes neri a fantasia pop, abbinati a una giacca, sotto la quale portava un body nero attillato con scollatura esageratamente profonda. Inutile di dire, che Clotilde ha trovato il modo di far parlare di sé.

La moglie di Emanuele Filiberto lo indossa divinamente, scegliendo i giusti accessori. A cominciare dai sandali in raso nero con plateau e dalla scelta dello smalto rosso scuro, sia per i piedi che per le mani. I gioielli vogliono esaltare il décolleté di Clotilde che opta per delle collane lunghe in oro con pendagli, rinunciando così agli orecchini, per concentrare lo sguardo sul dettaglio irriverente della scollatura.

La Courau, considerata una delle attrici meglio vestite di Francia, è riuscita a mettere in ombra altre teste coronate presenti all’evento, da Mafalda di Bulgaria a Vittoria de Marichalar, nipote di Felipe e Letizia di Spagna, e la Marchesa di Cuba Isabelle Junot. Ma anche star del calibro di Diane Kruger, Liz Hurley e Jerry Hall hanno faticato a stare al passo con lei.

Fonte: Getty Images

Clotilde Courau veste Emilio Pucci

L’outfit di Clotilde è firmato Pucci, il marchio fondato nel 1947 dal Marchese Emilio Pucci, oggi di proprietà di LVMH, e da sempre simbolo dell’eleganza made in Italy, consacra il tailleur pantalone come una delle opzioni alternative al classico abito da sera.

Non è un caso che l’attrice abbia scelto proprio Pucci per questa serata speciale. Lei è molto amica di Camille Miceli, direttrice artistica del brand che abitualmente veste Clotilde e sua figlia Vittoria. Le due donne hanno assistito la scorsa estate alla sfilata della griffe al Palazzo Altemps di Roma dove ha indossato un tailleur pantaloni dalla stampa astratta, molto vivace. E poi al Festival di Cabourg, ha sfoggiato top corto e gonna, sempre di Pucci.

Grazie al suo matrimonio con Emanuele Filiberto, Clotilde Courau sarebbe potuta diventare Regina d’Italia. Anche se suo marito ha lasciato i diritti ereditari alla loro figlia, Vittoria, che si sta facendo strada negli ambienti che contano.