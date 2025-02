Emanuele Filiberto di Savoia ufficializza l’amante e conferisce un titolo nobiliare speciale

Fonte: IPA Adriana Abascal con Emanuele Filiberto di Savoia

Sono state giornate impegnative per Emanuele Filiberto di Savoia che ha ufficializzato la sua relazione con l’imprenditrice messicana Adriana Abascal, nonostante sia felicissimo con sua moglie Clotilde Courau. E poi si è trovato a conferire un titolo nobiliare al comico e fenomeno di Youtube Gabriele Vagnato con un rituale davvero divertente. Ma procediamo con ordine.

Emanuele Filiberto di Savoia ufficializza la relazione con Adriana Abascal

Emanuele Filiberto di Savoia ha confermato le voci sulla sua nuova storia d’amore con Adriana Abascal. “La mia relazione con Adriana doveva pure essere rivelata“. Il Principe era stato sorpreso qualche tempo fa con la l’imprenditrice durante un weekend a Siviglia in cui era evidente che stavano assieme.

La confessione è avvenuta nel giorno in cui si è svolta la cerimonia di commemorazione per Vittorio Emanuele di Savoia, a un anno dalla sua morte avvenuta il 3 febbraio 2024, alla Basilica Reale di Superga. Erano presenti, oltre a Emanuele Filiberto, anche sua madre, Marina Doria e sua figlia Vittoria.

Emanuele Filiberto di Savoia, l’assenza della moglie

La cerimonia era a invito e hanno partecipato 300 persone provenienti da tutta Europa. Ma erano assenti la moglie di Emanuele Filiberto, Clotilde Courau e la figlia più piccola Luisa. In realtà, non avrebbe suscitato alcun stupore il fatto che l’attrice non fosse presente alla funzione, poiché lei e il marito vivono in modo molto autonomo la loro vita. Tanto che la Courau abita a Parigi e il Principe a Montecarlo.

Ma l’assenza di Clotilde Courau ha pesato più delle altre volte, perché in questa specifica circostanza Emanuele Filiberto è uscito allo scoperto, ufficializzando la relazione con l’imprenditrice messicana.

Non è la prima volta che vengono attribuiti flirt clandestini al Principe, ma questo con Adriana Abascal è recentissimo e soprattutto sembra contraddire quanto Emanuele Filiberto ha raccontato su di sé e sul suo matrimonio in un’intervista di qualche settimana fa.

Infatti, aveva detto che lui e Clotilde stanno ancora insieme, si vogliono molto bene e tutte le volte che si vedo sono felicissimi. A dir la verità, in quell’occasione non ha smentito i tradimenti, confessando che c’è una sorta di accordo con la moglie, per cui entrambi non vogliono sapere cosa fanno o chi frequentano quando non stanno insieme.

Fonte: IPA

Anche la Courau ha rilasciato recentemente un’intervista dove raccontato del suo carattere focoso, dei malintesi che si creano su di lei e di cui non si cura, delle figlie, ma nemmeno una parola sul marito.

Emanuele Filiberto, il titolo nobiliare a Gabriele Vagnato

Intanto, mentre si è trovato a ufficializzare la relazione con l’amante, Emanuele Filiberto si è anche prestato a un divertente siparietto con Gabriele Vagnato, ovviamente documentato su Instagram da entrambi.

Vagnato si è avvicinato al Principe, confessandogli che il suo più grande desiderio era quello di avere un titolo nobiliare. Ed Emanuele Filiberto è stato pronto ad esaudirlo con tanto di rito speciale e unzione con l’acqua di Sant’Anna e abbraccio finale, nominandolo Conte di Catanzaro Lido.