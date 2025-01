Emanuele Filiberto, ritratto controverso tra tradimenti, prostitute e la furia delle ex

Emanuele Filiberto racconta senza filtri la nuda e cruda verità su di sé e sul suo rapporto con le donne, dalla moglie Clotilde Courau all’ex fidanzata Natasha, non nascondendo tradimenti ed esperienze con le prostitute. Emerge così il ritratto di un Principe schietto che non si fa troppi problemi a scandalizzare la morale borghese.

Mentre Emanuele Filiberto è impegnato a presentare il suo libro, I Savoia a Napoli, la sua intervista a Repubblica fa discutere per le dichiarazioni quasi taglienti che ha rilasciato a proposito della sua vita privata, degli amori e delle abitudini quotidiane, tipo il mancato uso del bidet.

Emanuele Filiberto fa chiarezza sul suo matrimonio con Clotilde Courau

Sicuramente il suo matrimonio con Clotilde Courau è uno degli aspetti più enigmatici della vita di Emanuele Filiberto. Nessuno, fino ad ora, aveva chiaro se i due stavano ancora insieme oppure no. Il Principe assicura di essere molto innamorato della moglie.

E svela il segreto della loro unione: “Mia moglie Clotilde fa l’attrice e vive a Parigi. Io sono un imprenditore e vivo a Montecarlo. Ci vogliamo un bene dell’anima, ma viviamo separati. Non è la quantità che conta ma la qualità. Siamo felici così. Agli inizi il mio era il capriccio del principe che voleva conquistare l’attrice di sinistra. Oggi la amo e la rispetto molto di più“.

Emanuele e Clotilde si sono conosciuti grazie ad Alberto di Monaco che ha fatto da testimone al Principe alle loro nozze. Hanno due figlie, Vittoria e Luisa e si amano ancora moltissimo, anche perché sono liberi di fare quello che vogliono, compreso tradire.

Emanuele Filiberto e i tradimenti

“Non voglio neanche saperlo [parla di tradimenti ndr]. E anche lei non mi chiede mai se vedo qualcuna. Sappiamo solo che quando stiamo insieme siamo felicissimi”, spiega Emanuele Filiberto. D’altro canto, la cronaca recentissima parla di un legame speciale tra il Principe e Adriana Abascal, tanto che qualcuno li ha già definiti la coppia dell’anno. Ma Emanuele Filiberto ha chiarito che questa liaison non è una minaccia per il suo matrimonio.

Quando lui e Clotilde litigano non è mai una questione di corna. Il Principe ricorda quando sua moglie lo schiaffeggiò in pubblico: “Eravamo insieme alla supermodella Elle Macpherson. Ebbi la pessima idea di farle un complimento. ‘Ma quanto sei bella. Molto più affascinante di mia moglie’. Clotilde mi tirò una sberla e fece bene“.

Emanuele Filiberto e la furia della ex

Ma questo è niente. Infatti, racconta Emanuele Filiberto, una sua ex, Natasha, fece di peggio: “Mi tirò una bottiglia di whisky. Ma peggio fece quando mi lanciò nella vasca da bagno un phon acceso. Per fortuna il filo elettrico era corto e staccò il phon dalla presa”.

L’intervista scivola verso dettagli privatissimi, come rapporti a tre o la prima esperienza a letto che il Principe racconta essere stata con una prostituta: “Io avevo una fidanzatina e volevo far l’amore con lei. Ma non sapevo come si faceva. E allora me lo sono fatto insegnare da una prostituta”.

Emanuele Filiberto e Francesca Fagnani

Voltando decisamente pagina, Emanuele Filiberto parla anche della sua esperienza a Belve con Francesca Fagnani: “È una bella donna, intelligente. C’è molto paraculismo nella sua trasmissione e ti viene voglia di parlare, e anche di dire cose che non vorresti. Non è una trasmissione, è un flirt tra intervistatrice e intervistato”.