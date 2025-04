Emanuele Filiberto di Savoia, la foto con la moglie Clotilde Courau per Papa Francesco

Emanuele Filiberto di Savoia ha condiviso su Instagram un toccante ricordo di Papa Francesco. E tra le foto ce ne sono un paio con la (ex) moglie Clotilde Courau

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Funerali Papa Francesco, i Reali rendono omaggio al Pontefice. William da solo

Emanuele Filiberto di Savoia era presente ai funerali di Papa Francesco. E ha condiviso il suo personale ricordo del Santo Padre, pubblicando una serie di foto sul suo profilo Instagram delle esequie ma anche del suo incontro con il Pontefice dove c’era anche sua moglie Clotilde Courau.

Emanuele Filiberto di Savoia solo ai funerali di Papa Francesco

Emanuele Filiberto di Savoia ha assistito ai funerali di Papa Francesco che si sono tenuti lo scorso 26 aprile in San Pietro. Una cerimonia tanto solenne quanto toccante cui hanno presenziato molte teste coronate, non soltanto cattoliche, da Letizia e Felipe di Spagna a Rania e Abdullah di Giordania, da Charlene e Alberto di Monaco a William senza Kate Middleton.

Anche Emanuele Filiberto è andato solo ai funerali del Papa. Non c’erano né sua moglie Clotilde Courau, dalla quale vive separato ormai da quattro anni, né le figlie Vittoria e Luisa. Ovviamente non era presente neanche la nuova compagna Adriana Abascal.

Emanuele Filiberto di Savoia distante da suo cugino Aimone, Duca di Aosta

In realtà, un altro membro della famiglia Savoia ha preso parte ai funerali. Si tratta di Aimone, Duca di Aosta, cugino di Emanuele Filiberto e alla lontana di Re Carlo III.

Aimone ed Emanuele Filiberto si contendono la guida di Casa Savoia e spesso sono in contrasto tra loro, come nel caso della restituzione dei gioielli di famiglia da parte dello stato italiano.

Ai funerali di Papa Francesco il Duca e il Principe non sedevano vicini. Aimone era accanto alla Principessa Olga e ai suoi figli, mentre Emanuele Filiberto era poco più in là, vicino a Carlo di Borbone delle due Sicilie

La sua presenza ai funerali del Santo Padre era stata annunciata con una lettera ufficiale in cu si legge: “La presenza di Sua Altezza Reale alla Messa Esequiale per Papa Francesco vuole anche essere un segno concreto dell’impegno costante di Casa Savoia nel sostenere la Chiesa Cattolica, nel solco dei valori di Fede e di Carità che guidano la Dinastia da secoli. Uno degli episodi più emblematici della storica connessione tra Casa Savoia e la Santa Sede è la donazione della Sacra Sindone”.

Nello stesso documento, il Principe ha lasciato un suo personale ricordo del Papa: “Custodisco nel cuore ricordi indelebili del Santo Padre: il Suo sorriso, la Sua spontaneità e soprattutto il Suo inconfondibile umorismo, come quando ci rivolse alcune parole in piemontese, a Torino, in occasione dell’Ostensione della Sindone del 2015″.

Emanuele Filiberto di Savoia, le foto con Clotilde Courau in ricordo di Papa Francesco

Emanuele Filiberto ha voluto omaggiare il Pontefice, condividendo alcune foto sul suo profilo Instagram. Nelle immagini ci sono i momenti più toccanti delle esequie, ma anche l’incontro tra il Principe e Papa Francesco. In questi scatti è presente anche Clotide Courau e una delle loro figlie.

A commento scrive Emanuele Filiberto: “Il mondo perde una guida spirituale di straordinaria umanità, un uomo che ha dedicato la sua vita a diffondere un messaggio di pace, fraternità universale e attenzione verso i più deboli e gli emarginati, richiamando sempre e con coraggio la coerenza con i grandi valori della nostra Fede”.