Il Principe William d'Inghilterra è arrivato in Piazza San Pietro. L'erede al Trono d'Inghilterra ha partecipato aiin rappresentanza dei Reali inglesi e di suo padre Carlo , che è stato in udienza dal Pontefice a pochi giorni dalla sua morte. Come era stato annunciato, è da solo e quindi senza l'amatissima moglie Kate Middleton , ancora in ripresa dopo ilche l'ha colpita nel 2024. La sua è una delle espressioni più solenni di questa giornata dedicata al Santo Padre: quasi commosso, raggiunge il suo posto sulla destra dell'altare con l'incedere tipico di chi è già pronto per regnare.