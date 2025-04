Funerali Papa, il dress code che devono rispettare Regine e Principesse

Fonte: Getty Images Matilde del Belgio, Letizia di Spagna, Charlene di Monaco

Capi di Stato, Re, Regine, Principi e Principesse sono attesi a Roma sabato 26 aprile per i funerali di Papa Francesco. Piazza San Pietro ospiterà la liturgia funebre, che sarà presieduta dal Decano del Collegio Cardinalizio, Giovanni Battista Re. Come di consueto, bisogna seguire i protocolli, uno dei quali riguarda l’abbigliamento. Un aspetto che, in presenza delle varie famiglie reali, assume grande rilevanza.

Come bisogna vestirsi al funerale del Papa

L’abbigliamento è da sempre un mezzo per trasmettere un messaggio e in questa triste cerimonia è necessario seguire misure appropriate: bisogna trasmettere rispetto e solennità. Soprattutto da parte di Regine e Principesse.

Nel caso specifico di Letizia di Spagna, tanto per fare un esempio, la Regina consorte non partecipa solo come compagna del capo di Stato, ma anche come figura rappresentativa della storia cattolica spagnola. La sua presenza ha un peso simbolico che va oltre l’aspetto politico.

Per la cerimonia che si terrà sabato 26 aprile in commemorazione dell’addio di Papa Francesco è richiesto ovviamente un look lineare e rispettoso. La prima cosa da considerare è il colore dell’abito. Secondo la tradizione liturgica cattolica, il nero assoluto è l’unica tonalità accettata per eventi di lutto come questo. Grigi, blu scuro e accostamenti sofisticati non sono ammessi: il nero deve essere assoluto.

Inoltre, non sono ammessi tessuti lucidi o riflettenti. Il tessuto deve essere opaco, coprente e dalle linee sobrie, senza concessioni alle tendenze del momento.

Alle donne è consigliato un abito lungo, sobrio e nero, con maniche lunghe e senza decorazioni vistose. Generalmente l’uso della mantiglia nera e del pettine sono accessori tradizionali delle Regine cattoliche mentre altre reali possono scegliere di indossare un velo nero o un copricapo per coprire la testa.

Le calzature devono essere semplici, con il tacco basso e chiuso, senza dettagli appariscenti. Per quanto riguarda i gioielli, è opportuno che siano discreti e sono da evitare pezzi luccicanti, poiché non devono attirare l’attenzione, trattandosi di una cerimonia funebre. Potrebbe rivelarsi, tra l’altro, un segno di ostentazione. E atti del genere sono sempre stati ripudiati dal defunto Papa Francesco.

Il protocollo vaticano non lascia spazio all’improvvisazione. Ogni gesto, ogni abito, ogni accessorio ha un significato che gli osservatori internazionali scruteranno attentamente.

Regine e Principesse, chi ci sarà ai funerali di Papa Francesco

La morte di un Papa è un evento internazionale di grande portata e molti capi di Stato di tutto il mondo parteciperanno ai funerali del 26 aprile. Il presidente argentino Javier Milei ha già confermato la sua presenza, così come il primo ministro Keir Starmer, il presidente statunitense Donald Trump, la first lady Melania Trump e il presidente francese Emmanuel Macron. Anche Volodymyr Zelensky, il presidente dell’Ucraina, sarà presente.

La prima famiglia reale a confermare la propria presenza ai funerali di Papa Francesco è stata quella del Belgio: Re Filippo e la Regina Matilde avevano un rapporto molto stretto con Bergoglio. Così come Alberto e Charlene di Monaco.

Non mancheranno Felipe e Letizia di Spagna e Henri e Maria Teresa di Lussemburgo. Sarà uno dei loro ultimi impegni importanti come Granduchi prima che Henri abdichi in favore del figlio, il Granduca Ereditario Guglielmo.

Grandi assenti dal Regno Unito Re Carlo e la Regina Camilla, che solo qualche settimana prima della morte di Papa Francesco avevano avuto modo di incontrare Bergoglio, con il quale hanno sempre avuto un legame speciale. Come da tradizione, sarà il Principe del Galles – ovvero William – a rappresentare la corona britannica. L’erede al trono non sarà accompagnato dalla moglie Kate Middleton.

Non ci saranno neppure i reali d’Olanda: un’assenza che pesa doppio visto che Maxima è nata e cresciuta in Argentina, la terra di Papa Francesco. Un’assenza resa necessaria da una coincidenza del destino che vuole che sabato 26 sia anche il giorno solenne del compleanno del Re in Olanda. Festività nazionale celebrata ogni anno a Doetinchem con il discorso del sovrano e manifestazioni pubbliche.

Fino all’ultimo a palazzo Huis ten Bosch in Olanda si è cercata una soluzione che permettesse ai reali di esserci per salutare Francesco. Alla fine è stato deciso di inviare in rappresentanza il primo ministro Dick Schoof e con lui il ministro degli Esteri, Caspar Veldkamp. I reali resteranno invece in Olanda per il giorno di celebrazioni che però – in segno di rispetto per le esequie del Pontefice – inizieranno più tardi del previsto.