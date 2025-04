Re Carlo rinuncia ai funerali di Papa Francesco, William prende il suo posto

Fonte: Getty Images Carlo e William

Re Carlo non presenzierà ai funerali di Papa Francesco, sabato 26 aprile. Al suo posto ci sarà suo figlio William: è ufficiale.

Re Carlo, perché non ci sarà ai funerali di Papa Francesco

Re Carlo è stato in Italia con Camilla due settimane fa. Durante il suo viaggio nel nostro Paese, ha avuto modo di incontrare Papa Francesco per una ventina di minuti, in qualità di capo della Chiesa anglicana. La visita era stata in precedenza posticipata, a causa delle condizioni di salute del Pontefice, ma alla fine il Vaticano ha acconsentito al breve incontro, molto caloroso, durante il quale Carlo e Papa Bergoglio si sono scambiati dei doni.

La notizia della morte del Pontefice, avvenuta il 21 aprile, ha sorpreso tutti, sebbene fosse molto malato. Carlo, ricordando il loro recente colloquio, ha inviato un messaggio di cordoglio.

Ma nonostante gli ottimi rapporti con Papa Francesco, non parteciperà alle sue esequie. In sua rappresentanza, ci sarà William.

La scelta di Re Carlo di non presenziare ai funerali del Pontefice non va letta come una scortesia, né deve allarmare in considerazione del cancro contro cui sta ancora lottando. Si tratta invece di una consuetudine che i Sovrani si facciano rappresentare in queste circostanze dai loro successori.

Così, Carlo ha deciso di inviare al suo posto William che non solo diventerà Re, quando lui non ci sarà più, ma ricoprirà anche il ruolo di capo della Chiesa anglicana. La partecipazione del Principe di Galles ai funerali di Papa Francesco sarà considerata come un momento fondamentale nel suo ruolo di Sovrano e vertice della Chiesa britannica.

Elisabetta II si comportò allo stesso modo con Carlo, inviandolo in sua rappresentanza ai funerali di Papa Giovanni Paolo II, nel 2005. Tra l’altro la Regina non ha mai partecipato a nessuna esequia di un Pontefice.

Fonte: PA Media

Re Carlo, l’annuncio di Kensington Palace

Kensington Palace ha dato l’annuncio ufficiale della partecipazione di William al posto di Carlo con un comunicato molto semplici in cui si legge: “Il Principe di Galles parteciperà al funerale di Papa Francesco, a nome di Sua Maestà il Re“.

I funerali di Papa Francesco si svolgeranno sabato 26 aprile. La Messa verrà celebrata all’aperto sul sagrato della Basilica di San Pietro​, lo stesso luogo che ha ospitato le esequie degli ultimi Pontefici e del Vescovo Emerito Benedetto XVI.

Nel comunicato del Palazzo non si accenna alla presenza di Kate Middleton che, dunque, con ogni probabilità resterà in Gran Bretagna, coi tre figli, George, Charlotte e Louis che proprio il 23 aprile compie 7 anni.

La Principessa del Galles invece si unirà al marito nel prossimo viaggio in Scozia, previsto per il 29 e 30 aprile, in occasione per altro del loro quattordicesimo anniversario di nozze. E proprio in Scozia è nato il loro amore.