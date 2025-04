Funerali Papa Francesco, chi sarà presente sabato 26 aprile

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile alle 10 in Piazza San Pietro, con rito semplice come da sue volontà: chi sarà presente

La celebrazione solenne delle esequie di Papa Francesco è stata fissata per sabato 26 aprile 2025, la prima data utile dopo la morte del Pontefice. I funerali si svolgeranno a Roma, in Vaticano, presso Piazza San Pietro. La Messa verrà celebrata all’aperto sul sagrato della Basilica di San Pietro​, lo stesso luogo che ha ospitato le esequie degli ultimi Pontefici e del Vescovo Emerito Benedetto XVI, celebrate proprio da Papa Francesco, in modo da accogliere la folla di fedeli e le delegazioni di Stato provenienti da tutto il mondo​.

A Roma sono attese centinaia di migliaia di persone: fedeli, pellegrini, ma anche capi di Stato, autorità religiose e Re e Regine provenienti da ogni parte del globo: ecco chi sarà presente al funerale di Papa Francesco.

Chi arriverà a Roma per i funerali di Papa Francesco

Piazza San Pietro ospiterà i funerali di Papa Francesco sabato 26 aprile alle 10 del mattino: per l’ultimo saluto al Pontefice sono attesi migliaia e migliaia di fedeli, oltre che capi di Stato e autorità religiose provenienti da ogni parte del mondo. Nelle ultime ore decine di grandi personalità della politica stanno dando conferma della loro presenza nella Capitale.

Presenti per l’Italia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: la premier ha infatti annullato tutti gli impegni internazionali previsti per il fine settimane in Uzbekistan e Kazakistan. Certa anche la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 16.00 del 23 aprile si terrà una commemorazione in Aula dal Consiglio dei Ministri per Papa Francesco e affiderà al Capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, il coordinamento dei fedeli che giungeranno a Roma per l’ultimo saluto al pontefice.

Tra i primi ad aver confermato la partecipazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron. Saranno presenti anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con la moglie Melania, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva accompagnato dalla moglie Janja, il presidente della Romania Călin Georgescu, il presidente polacco Andrzej Duda, il presidente argentino Javier Milei e le alte cariche dell’Unione Europea, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola e Antonio Costa, rispettivamente presidente della Commissione europea, presidente del parlamento europeo e presidente del Consiglio europeo.

A questi nomi si potrebbero presto aggiungere altri leader internazionali. Per quanto riguarda la Spagna, una delegazione “mostrerà l’enorme rispetto istituzionale che abbiamo per Papa Francesco, ma anche l’affetto che gli professa il popolo spagnolo”. Ancora incertezza poi sulle famiglie Reali, ma di certo il Re Filippo e la regina Matilde del Belgio parteciperanno ai funerali di Papa Francesco sabato a Roma.

I grandi assenti

Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto sapere di non aver intenzione di partecipare ai funerali di Papa Francesco. Lo ha riferito il suo portavoce, Dmitry Peskov, che ha specificato che non è ancora stato deciso chi rappresenterà la Russia alle esequie.

Anche sulla Cina c’è ancora grande incertezza: il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha espresso cordoglio, ma a domanda diretta su chi sarà presente in rappresentanza del Paese ha risposto di “non avere informazioni”.