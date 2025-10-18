Re Carlo e Camilla in Vaticano, il regalo speciale di Papa Leone XIV

Carlo e Camilla in Vaticano dal 22 ottobre. Il Re riceverà un regalo davvero speciale e pregherà insieme col Pontefice: non accadeva da secoli

Re Carlo e la Regina Camilla si recheranno in Vaticano per incontrare Papa Leone per due giorni, dal 22 al 23 ottobre. Il Pontefice ha in serbo per il Sovrano un regalo speciale.

Re Carlo, il dono di Papa Leone XIV

Più si avvicina la data del loro viaggio, più emergono nuovi dettagli. Carlo e Camilla tornano in Italia, dopo la visita dello scorso aprile, quando le Loro Maestà riuscirono a incontrare Papa Francesco gravemente malato. Il Re e la Regina saranno nuovamente accolti in Vaticano per un’udienza con Leone XIV.

Come è consuetudine, il Re e il Pontefice si scambieranno dei doni e quello che la Santa Sede ha in serbo per Carlo è davvero speciale. Infatti, riceverà un trono. O meglio un seggio commemorativo sul quale il Re si siederà durante la funzione religiosa.

Il seggio avrà lo stemma di Re Carlo e sarà collocato nella Basilica di San Paolo fuori le Mura dopo la partenza delle Loro Maestà.

Tra l’altro per la prima volta, dalla riforma protestante, un Sovrano britannico e il Papa pregheranno insieme nella Cappella Sistina. Alla cerimonia parteciperanno anche i bambini del Coro della Cappella Reale di Sua Maestà e il Coro della Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, accompagnati dal Coro della Cappella Sistina.

Re Carlo, la visita in Vaticano rinviata

In questi giorni, Leone XIV ha incontrato diversi Sovrani. Ha tenuto udienza con Abdullah e Rania di Giordania e poi ha salutato Letizia di Spagna presso la FAO in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’associazione.

Il colloquio con Carlo sarà diverso. Infatti, quest’ultimo si presenta davanti al Pontefice come capo della Chiesa anglicana e non semplicemente come Re della Gran Bretagna.

La visita in Vaticano di Carlo e Camilla era prevista lo scorso aprile mentre si trovavano in viaggio di Stato in Italia. Ma l’udienza fu cancellata all’ultimo momento a causa delle gravi condizioni di salute di Papa Francesco.

Tuttavia, i Sovrani lo riuscirono a incontrare per venti minuti in forma privata il 9 aprile. Il 21 aprile Papa Francesco è morto. Ai suoi funerali era presente il Principe William.

Re Carlo, il programma della visita

Secondo il programma condiviso da Buckingham Palace, il viaggio di due giorni in Vaticano inizia con la visita di Carlo e Camilla a Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. La coppia si unirà al Pontefice per celebrare l’Anno Giubilare del 2025.

Questo incontro, afferma il Palazzo, rappresenta un “momento significativo nelle relazioni tra la Chiesa cattolica e la Chiesa d’Inghilterra, di cui Sua Maestà è Governatore Supremo, in riconoscimento del lavoro ecumenico da esse intrapreso e in linea con il tema dell’anno giubilare: camminare insieme come ‘Pellegrini della Speranza’”.

Re Carlo e il Papa pregheranno insieme nella cappella Sistina. Dopo la funzione Camilla rimarrà nella cappella per incontrare i cori, mentre re Carlo e il Papa parteciperanno a una riunione sulla sostenibilità nella Sala Regia.

I Sovrani saluteranno Leone XIV nel Palazzo Apostolico, poi si recheranno in visita a San Paolo fuori le Mura, dove Carlo è stato nominato “Confratello Reale” e per sancire questo legame di fratellanza fra le due chiese, avrà in dono il seggio che resterà nella basilica papale.