IPA Re Carlo

Nonostante il Re si stia ancora sottoponendo alle cure contro il cancro, i prossimi mesi saranno pieni di impegni e di tournée all’estero. Re Carlo torna in Italia con la Regina Camilla: è questo quanto trapela dai media della Gran Bretagna. La coppia è stata di recente nel nostro Paese, ma ora è arrivato il momento di incontrare il nuovo Papa, dopo aver fatto visita al precedente Pontefice, Papa Francesco, proprio pochi giorni prima della sua scomparsa.

Re Carlo, l’incontro con il nuovo Papa a ottobre

Stando alle indiscrezioni trapelate dal Sun, a ottobre Re Carlo ha intenzione di tornare in Italia per incontrare il nuovo Papa – Papa Leone XIV – in Vaticano. Manca ancora l’ufficialità, ma i media ne sono certi: la visita si terrà nel mese di ottobre e sarà l’unico viaggio all’estero del Re e della Regina. Pochi mesi fa Carlo e Camilla sono stati in Italia, e tra i loro impegni c’era un incontro con Papa Francesco, che si è tenuto, alla fine, per pochi minuti.

Quello con Papa Leone XIV è stato definito un vero e proprio viaggio “lampo“, e in effetti è insolito. Le visite più lunghe si svolgono in primavera o in autunno, come di consueto. Attualmente, il Re è ancora in cura per il cancro, ma i medici si sono mostrati concordi sulla scelta di Carlo di svolgere dei viaggi all’estero. Il prossimo aprile, invece, il Re e la Regina potrebbero recarsi negli Stati Uniti, ma non ci sarebbe stato, almeno per il momento, un invito formale.

Il messaggio per Papa Leone XIV

Come Re, Carlo è sempre stato un pacificatore. Dopo poco tempo dall’elezione del nuovo Papa, è stato tra i primi a mandare un messaggio: “Il Re ha inviato un messaggio privato a Papa Leone XIV, congratulandosi per la sua elezione a 267° Pontefice e Vescovo di Roma. Sua Maestà ha inviato i suoi più sinceri auguri per il suo Pontificato”, così recava la nota, firmata non solo da Carlo, ma anche dalla Regina Camilla.

La coppia aveva incontrato Papa Francesco proprio ad aprile, durante l’ultimo giorno della visita di Stato in Italia. La visita ufficiale in Vaticano era stata momentaneamente rinviata, e adesso dovrebbe essere stata programmata a ottobre, secondo il Sun.

Il periodo intenso di Re Carlo

Per Carlo, è un periodo intenso, con tanti impegni a cui tenere fede, oltre alle cure contro il cancro a cui continua a sottoporsi con regolarità. E c’è poi il ritorno del Principe Harry a casa: l’incontro con il figlio si è svolto in totale discrezione e riservatezza. E, del resto, proprio la Famiglia Reale era stanca delle continue “chiacchiere” derivate dalle rivelazioni di Harry. Sempre quest’ultimo aveva manifestato il suo interesse di riallacciare i rapporti con la famiglia. C’è persino chi ipotizza un prossimo divorzio da Meghan Markle, con il sostegno proprio della Corona. Ma solo il tempo potrà confermare i pettegolezzi, o smentirli. Intanto, Carlo si prepara per il viaggio in Italia a ottobre: il Re è un grande amante del nostro Paese.