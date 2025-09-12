Re Carlo, Harry sempre più distante da Meghan Markle: “Si è parlato di divorzio”

"Harry ha adorato tornare in Inghilterra" ha dichiarato il suo portavoce. E c'è chi sostiene che lui e Re Carlo abbiano parlato del divorzio da Meghan Markle

Getty Images Carlo e Harry

Non sappiamo di cosa abbiano parlato Re Carlo e Harry nel colloquio che hanno avuto dopo quasi due anni che non si vedevano. Ma il Principe non è mai stato così felice come in questi giorni, tanto che un suo portavoce ha dichiarato che “ha adorato tornare in Gran Bretagna“. Tutto ciò non fa che aumentare tra distanza tra lui e sua moglie Meghan Markle.

Re Carlo, Harry è felice dopo tanto tempo

La concessione che Re Carlo ha fatto al suo secondogenito, permettendogli di incontrarlo, ha reso Harry l’uomo più felice al mondo. Infatti, pare abbia ritrovato il suo posto nella vita. In America non si trova a suo agio, non si è mai abituato allo stile californiano. E poi non è tagliato per fare l’imprenditore. Lui sa fare il Principe, andare agli eventi benefici, incantare tutti con la sua presenza, sostenere le opere caritatevoli.

Per questo, i giorni trascorsi a Londra gli sono sembrati una meraviglia. Finalmente, ha potuto fare quello che gli riesce meglio. Ha incontrato i veterani di guerra, ha presenziato ai WellChild Awards, giocando coi bambini. E ha persino potuto ricordare sua madre con il Diana Award. Anche se lo ha fatto da solo, senza suo fratello William con il quale non è riuscito ancora a riallacciare i rapporti.

Ma soprattutto si è sentito ancora parte della sua famiglia, grazie al tè privato che ha preso con suo padre. Sono bastati 55 minuti per cambiare la sua vita.

Il portavoce di Harry ha infatti dichiarato: “Ovviamente gli è piaciuto molto essere tornato nel Regno Unito, rivedere vecchi amici, colleghi e, in generale, poter sostenere l’incredibile lavoro delle cause che per lui sono così importanti”. Ma purtroppo per lui è tempo di ritornare a Montecito, dove ci sono i suoi figli Archie e Lilibet e sua moglie Meghan Markle.

Re Carlo, il divorzio di Harry e Meghan Markle

Il soggiorno in Inghilterra sarebbe stato davvero perfetto per Harry, se con lui ci fossero stati almeno i figli, Archie e Lilibet. Ma Meghan non vuole che viaggino all’estero senza di lei, specialmente che vadano in Gran Bretagna, dove Carlo potrebbe rivendicarne la potestà in quanto discendenti al trono.

D’altro canto, Harry non vuole rinunciare ai figli. Anche se ha assaporato per qualche giorno le gioie della sua vita passata. Il grande ostacolo che impedisce la piena riconciliazione del Principe con la Famiglia Reale è Meghan.

Le malelingue sostengono che la coppia sia da tempo in crisi e che la separazione delle carriere ne è una prova evidente. In più Harry sarebbe totalmente contrario all’utilizzo delle immagini dei bambini per pubblicizzare la serie tv di Meghan e i suoi prodotti e questo sarebbe un ulteriore motivo di attrito.

Mettendo insieme le tessere del mosaico, c’è chi ipotizza che durante il colloqui tra il Re e il Principe si sia anche discusso di un eventuale divorzio tra Harry e Meghan, un’operazione legale complessa, ma se c’è riuscito Carlo che aveva un ruolo istituzionale ben più importante del suo secondogenito, non dovrebbe essere impossibile nemmeno per lui.

Naturalmente, non si sa che cosa effettivamente si siano detti Carlo e Harry e niente verrà fatto trapelare in modo ufficiale. Ma basterà vedere come i Duchi del Sussex trascorreranno i prossimi mesi per capire se ci saranno importanti cambiamenti nelle loro vite.