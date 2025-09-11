Re Carlo, l’incontro con Harry durato 55 minuti: cosa si sono detti

Re Carlo e Harry si sono incontrati dopo quasi due anni: i dettagli del colloquio durato 55 minuti davanti a una tazza di tè

Getty Images Harry

Re Carlo ha incontrato Harry. Padre e figlio si sono ritrovati faccia a faccia dopo 19 mesi. Alla fine il Duca del Sussex è riuscito nel suo intento: era disperato, almeno così dicono i suoi amici, perché non riusciva più nemmeno a parlare al telefono con il Sovrano. Il colloquio è durato solo 55 minuti, ma l’essenziale è stato detto.

Re Carlo e Harry, un colloquio pianificato da mesi

Alla fine è accaduto: Re Carlo e Harry si sono visti. Il loro incontro è stato pianificato almeno dallo scorso luglio, quando l’assistente del Sovrano e quelli del Duca del Sussex si sono trovati in un locale di Londra. Evidentemente stavano sondando il terreno, per capire se c’erano le condizioni per questo colloquio. Probabilmente in quella sede avranno stabilito tempistiche e modalità e soprattutto gli argomenti che sarebbero stati toccati.

Carlo è tornato il 10 settembre nella capitale, dopo il soggiorno estivo a Balmoral. Harry si trova a Londra dall’8 settembre per presenziare a una serie di eventi benefici. I due si sono ritagliati così un’ora scarsa per dirsi di persona tutto quello che in quasi due anni si sono tenuti dentro.

Re Carlo e Harry, un tè da 55 minuti

Harry è arrivato in auto a Clarence House, la residenza londinese di Carlo e Camilla, nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 settembre, giusto per l’ora del tè.

Il Duca del Sussex, solo perché Meghan Markle e i figli sono rimasti in California, è apparso tranquillo e sereno mentre si avviava verso la casa di suo padre. Anche Carlo è tornato da solo a Londra, con lui non c’era Camilla. Probabilmente, una delle clausole imposte da Harry è stata quella di vedere il padre a quattr’occhi, senza la presenza di altre persone, soprattutto senza la Regina che detesta.

Infatti, proprio le dichiarazioni di Harry su Camilla e la pretesa di quest’ultima di essere presente aveva impedito nei mesi scorsi un riavvicinamento tra padre e figlio.

Superati tutti gli ostacoli, finalmente questo incontro c’è stato, in forma di un tè privato a Clarence House appunto. Il colloquio è durato 55 minuti, nemmeno un’ora, dopo quasi due anni che non si vedevano. Ma non c’era altro tempo a disposizione. Infatti, Harry era atteso in serata a un altro evento benefico a favore dei veterani di guerra.

Re Carlo e Harry, cosa si sono detti

A un giornalista che gli ha chiesto come stava suo padre, Harry ha risposto: “Sì, sta benissimo, grazie“. Dunque, è probabile che durante l’incontro il Principe abbia voluto sincerarsi sulle condizioni di salute del Re, dato che il cancro non è stato ancora debellato.

Tra l’altro nella famosa intervista alla BBC, Harry aveva inquietato il mondo dicendo che Carlo non aveva ancora molto tempo da vivere. “Non so fino a quando ci sarà”, aveva dichiarato.

Sicuramente avranno parlato anche di Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan, i nipoti che Carlo di fatto non conosce, dato che li ha visti solo un paio di volte in tutta la loro vita.

Secondo fonti vicine al Re, anche Carlo ci teneva a riconciliarsi con Harry. Infatti, è “un uomo che sa perdonare e che ama molto suo figlio”.