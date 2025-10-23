Camilla in nero da Papa Leone, ma il velo di fiamme fa discutere

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

La storica visita di Re Carlo e Camilla a Papa Leone XIV è ufficialmente iniziata. I Sovrani si sono recati in Vaticano per incontrare per la prima volta il Pontefice Prevost. E la Regina, rigorosamente in nero, si è presentata con un velo in tulle nero, decorato sulla testa da foglie o fiamme, creato da Philip Treacy, decisamente azzardato.

Regina Camilla in nero da Papa Leone XIV

Re Carlo e Camilla sono arrivati mercoledì sera, 22 ottobre, a Roma. I Sovrani sono stati accolti calorosamente a Ciampino e accompagnati all’ambasciata britannica dove hanno pernottato. Nella tarda mattinata del 23 ottobre sono andati in Vaticano, presso il Palazzo Apostolico dove sono stati ricevuti da Papa Leone XIV.

È la prima volta che Carlo e Camilla incontrano l’attuale Pontefice. Infatti, alla Messa di intronizzazione andò William in rappresentanza del Re. L’augusta coppia, durante il viaggio in Italia dello scorso aprile, però ebbero la possibilità di salutare per l’ultima volta Papa Francesco, gravemente malato, che di là a pochi giorni spirò.

Camilla si è presentata al cospetto del Papa rigorosamente in nero. Ha sfoggiato infatti un abito di seta nera di Fiona Clare, la stilista che la veste nelle occasioni più formali. Si tratta di un vestito sciancrato in vita con gonna ampia, maniche lunghe e girocollo castigato.

La Regina dunque si è attenuta al dress code vaticano che impone il nero a tutte le Sovrane che non sono cattoliche, le uniche che hanno il privilegio del bianco.

Camilla, il velo nero della discordia

Sempre seguendo alla lettera il protocollo che prevede che le donne si coprano il capo con un velo o una mantiglia davanti al Papa, Camilla ha scelto un velo di tulle nero, ricamato finemente sull’orlo, e con un bizzarro decoro a cerchietto sul capo. Probabilmente si tratta di foglie, ma possono essere viste anche come delle fiamme (e qui qualcuno già ha pensato a un riferimento all’infermo) oppure come a delle piume al vento. Il vero è creato da Philip Treacy, il modista che crea la maggior parte dei cappelli della Regina ma anche di Kate Middleton e delle altre dame della Corte.

L’azzardato copricapo ha scatenato l’ilarità sui social. Qualcuno addirittura paragona Camilla così agghindata alla “Strega di Benevento“, altri si chiedono, come hanno già fatto per Meghan Markle, se abbia indossato in anticipo il costume di Halloween. Persino chi è un suo fan questa volta non riesce a risparmiarle le critiche: “io adoro il Re e soprattutto la Regina ma questa volta non è difendibile “.

Camilla, la spilla a forma di croce

Camilla, incurante dell’ilarità che serpeggia in Rete, non appare per niente turbata e va avanti per la sua strada, sorridente di fronte al Papa. E impreziosisce il suo look con una collana e gli orecchini in perle e diamanti appartenuti alla Regina Elisabetta e una spilla a forma di croce con “semi di lampone”, sempre della defunta Sovrana.

Così agghindata Camilla accompagna suo marito Carlo all’appuntamento storico nella Cappella Sistina dove il Re e Papa Leone XIV pregheranno insieme. Non accadeva da oltre 5 secoli che un Sovrano britannico e un Pontefice si riunivano in preghiera.