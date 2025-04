Re Carlo, l’ultimo incontro con Papa Francesco. Il messaggio: “Profondamente addolorati”

Il 21 aprile 2025 si è spento Papa Francesco: l’annuncio è stato dato dal Cardinale Camerlengo Kevin Farrell, che ha dichiarato che il Santo Padre si è spento alle 7.35 di mattina. Solamente pochi giorni fa, il Papa aveva incontrato Re Carlo e la Regina Camilla in una visita privata. Il Re ha condiviso un messaggio toccante ricordando il Papa.

“Mia moglie e io siamo profondamente addolorati nell’apprendere della morte di Papa Francesco. I nostri cuori pesanti si sono tuttavia in qualche modo alleviati nel sapere che Sua Santità ha potuto condividere un augurio pasquale con la Chiesa e il mondo che ha servito con tanta devozione durante tutta la sua vita”.

Il messaggio di Re Carlo dopo la morte di Papa Francesco

Il cuore è pesante dopo la notizia che ha scosso il mondo intero: Papa Francesco è morto all’età di 88 anni alle 7.35 del 21 aprile. Anche Re Carlo e la Regina Camilla si sono uniti ai tanti messaggi di cordoglio: solamente pochi giorni fa, durante la visita di Stato in Italia, Papa Francesco ha ricevuto il Re e la Regina d’Inghilterra, un incontro privato e tenuto segreto fino alla fine.

Con una dichiarazione rilasciata da Buckingham Palace, Carlo ha omaggiato la forza, la compassione, l’impegno instancabile del Papa. “Sua Santità sarà ricordato per la sua compassione, la sua preoccupazione per l’unità della Chiesa e per il suo instancabile impegno per le cause comuni di tutte le persone di fede e per coloro che, per buona volontà, lavorano per il bene degli altri”.

Il messaggio continua: “Attraverso il suo lavoro e la sua attenzione per le persone e per il pianeta, ha toccato profondamente la vita di tantissime persone. La Regina e io ricordiamo con particolare affetto i nostri incontri con Sua Santità nel corso degli anni e siamo stati profondamente commossi di aver potuto fargli visita all’inizio del mese. Inviamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra più profonda solidarietà alla Chiesa che ha servito con tanta determinazione e alle innumerevoli persone in tutto il mondo che, ispirate dalla sua vita, piangeranno la devastante perdita di questo fedele seguace di Gesù Cristo”.

L’ultimo incontro privato insieme alla Regina Camilla

L’udienza in Vaticano di Re Carlo e della Regina Camilla è durata 20 minuti: come previsto dal protocollo, i Reali d’Inghilterra si erano vestiti di nero. Il Papa aveva augurato al Re e alla Regina un “felice anniversario”, visto che durante il viaggio in Italia avevano festeggiato ben 20 anni di matrimonio insieme. “Le Loro Maestà sono state felicissime che il Papa si sentisse in grado di ospitarli e di aver avuto l’opportunità di condividere di persona i loro migliori auguri“, aveva dichiarato un portavoce di Buckingham Palace.

L’incontro dei Reali con Papa Francesco era stato quasi cancellato a seguito dei suoi problemi di salute: il Papa è stato ricoverato a lungo al Policlinico Gemelli di Roma prima di essere dimesso. Anche il Re e la Regina erano rimasti sorpresi dall’invito del Papa, come dichiarato da un funzionario di Palazzo: “Fino all’ultimo minuto non sapevamo che sarebbe stata possibile. Ma quando il Papa ha chiesto di poter vedere il Re e la Regina, le Loro Maestà si sono dimostrate chiaramente molto soddisfatte; dopotutto, lo conoscono da molti anni e, insieme al resto del mondo, hanno pregato per la sua guarigione”.