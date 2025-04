Papa Francesco è morto, il cordoglio da Mara Venier a Simona Ventura

Grandissimo cordoglio per un lutto che tocca corde profonde e coinvolge tutto il mondo. Lunedì 21 aprile, giorno del Lunedì dell’Angelo, si è spento Papa Francesco. Il pontefice, arrivato all’età di 88 anni, era in ripresa dopo un ricovero dovuto a un’infezione alle vie respiratorie.

Morto Papa Francesco, l’annuncio del Cardinale Farrell

Si è spento, dopo una vita dedicata alla sua Chiesa, Papa Francesco. Il Pontefice, nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires come Jorge Maria Bergoglio e diventato Papa il 13 marzo 2013, aveva origini italiane da parte di padre ed era primogenito di cinque figli.

Nei mesi scorsi, il mondo intero aveva iniziato a preoccuparsi per il suo stato di salute a causa di un’infezione alle vie respiratorie che sembrava essersi risolta. Il 23 marzo era infatti stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, ospedale che lo aveva preso in cura dal 14 febbraio.

A dare la notizia della sua scomparsa il Cardinal Farrell con un comunicato: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”.

Da Mara Venier a Simona Ventura, il saluto commosso a Papa Francesco

A pochissimi minuti dalla triste notizia, sono molti i volti che hanno voluto dedicare qualche parola e un ultimo saluto a Papa Francesco. Messaggi commossi da ogni parte di chiunque, nel corso degli anni, abbia visto nel Santo Padre una figura dedita a regalare spunti di riflessione e conforto a molti fedeli di tutto il mondo.

Non solo le istituzioni, ma anche grandi nomi dello spettacolo che hanno scelto di prendersi un momento per ricordarlo: tra i primi messaggi quello i Mara Venier, che condividendo una foto di un loro incontro ha scritto “Una bruttissima notizia. Ti volevamo tanto bene! Riposa in pace Papa Francesco”.

Grande commozione anche per Luca Ward, Paola Perego e Simona Ventura, che sul suo profilo Instagram ha commentato la scomparsa di Papa Francesco scrivendo: “Papa Francesco, sei stato la rivoluzione, la profondità l’essenza di essere Cattolico. Non ti scorderò mai. Aiutaci poiché oggi ci sentiamo ancora più soli.

Ad aggiungersi, poi, Valeria Marini, Carlo Conti, Alba Parietti, Matilde Brandi e Myrta Merlino, che ha parlato del Pontefice come di “Un papa eccezionale, ha servito con amore e dedizione fino all’ultimo, sempre vicino ai suoi fedeli. Con Papa Francesco finisce un’era e proprio in un momento pericoloso come questo che viviamo”.

Anche Paola Perego si è lasciata andare a una dolce riflessione: “Da oggi saremo tutti più poveri senza la tua guida e i tuoi insegnamenti”

Papa Francesco, il cordoglio dei Reali d’Olanda

La notizia ha inevitabilmente toccato anche grandi cariche reali. I Reali d’Olanda, condividendo uno scatto di un loro incontro con il Pontefice, hanno scritto sui loro canali: “Siamo profondamente colpiti dalla morte di Sua Santità Papa Francesco. Con calore ricordiamo gli incontri personali con lui, tra l’altro durante la nostra visita di stato alla Santa Sede nel 2017. Papa Francesco irradiava misericordia in tutto. Da una fede solida nell’amore di Dio, ha sostenuto la compassione e l’umanità”.

La dedica continua, poi, con un dolce ricordo in merito agli impegni di Papa Francesco: “Più sobrio e semplice, ha sempre scelto la parte dei vulnerabili e dei bisognosi. Era profondamente convinto che Dio lavora nell’umiltà e nella compassione. Allo stesso tempo, ha cercato attivamente la connessione con altre comunità religiose in tutto il mondo. Ha incarnato la Chiesa che ascolta e crede e ha saputo conquistare i cuori di molti, sia all’interno della Chiesa cattolica romana che al di fuori. Il ricordo di lui è apprezzato in gratitudine.”

Morto Papa Francesco, il messaggio di Giorgia Meloni

Con una notizia così d’impatto per la Chiesa e i fedeli di tutto il mondo, non è mancato, ovviamente, un commento da parte della Presidente Giorgia Meloni.

“Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza. Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell’uomo è inconciliabile. E ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che ‘non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce’” ha scritto la Presidente,

Giorgia Meloni ha poi concluso il suo ricordo del Pontefice scrivendo: “Cammineremo in questa direzione, per ricercare la strada della pace, perseguire il bene comune e costruire una società più giusta e più equa. Il suo magistero e la sua eredità non andranno perduti. Salutiamo il Santo Padre con il cuore colmo di tristezza, ma sappiamo che ora è nella pace del Signore”.