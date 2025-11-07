Autunno a corte: cosa indossano regine e principesse

Alcune seguono le tendenze di stagione, altre creano nuovi trend, le donne reali in autunno prediligono colori caldi e capi più strutturati e sartoriali

Royal Watcher toscana laureata in comunicazione. Scrive principalmente di famiglie reali e ha fondato uno dei primi blog italiani a tema royals.

IPA Letizia di Spagna, la Principessa di Galles e Maxima dei Paesi Bassi

L’autunno è arrivato anche a corte. E con lui, nuovi capi e colori negli armadi di principesse e regine. Il guardaroba reale si rinnova in vista di un’agenda fitta di appuntamenti: i cappotti in lana sostituiscono gli abiti leggeri, le tonalità si fanno più calde e scure.

Dalle sfumature verdi e cammello della Principessa del Galles al bordeaux di Letizia di Spagna, fino ai look dallo stile contemporaneo di Rania di Giordania, le donne delle famiglie reali creano nuovi trend, seguono le mode e offrono spunti per outfit inediti.

I cappotti tornano a essere protagonisti

Il capo più amato dell’autunno reale resta il cappotto. Non serve soltanto a proteggersi dal freddo, ma è il protagonista del look. La Principessa del Galles lo indossa in molti colori, scegliendo spesso modelli firmati Catherine Walker o Alexander McQueen. Ogni anno, in questo periodo, Kate torna anche a indossare i suoi famosi coat dress, i cappotti che sembrano abiti e che sono diventati pezzi iconici del suo stile.

La Regina Mary di Danimarca, icona di stile molto seguita soprattutto nel Nord Europa, preferisce invece cappotti avvolgenti in lana o cashmere – viste anche le rigide temperature – da portare con stivali in pelle e guanti tono su tono. Letizia di Spagna, Regina di uno stato dal clima più mite, spezza il passaggio dall’estate all’inverno con modelli colorati: rosso, blu notte o porpora.

La giacca con la cintura

Anche se nelle poche uscite pubbliche, la Principessa del Galles ha indossato il suo capo preferito, il coat dress, le altre principesse e regine, per il mite autunno 2025, hanno scelto giacche e mantelle.

Aspettando il freddo dell’inverno danese, la Regina Mary, durante le uscite pubbliche, abbina gonne lunghe a giacche eleganti, perfette per ovviare al fresco autunnale. Anche Letizia segue il trend, indossando la giacca con una cintura per segnare il punto vita e slanciare la figura.

Tessuti caldi ed eleganti

Con il cambio di stagione, anche i tessuti si fanno più pesanti: lana, velluto, tweed e cashmere sono i protagonisti degli armadi di corte.

Kate Middleton li indossa spesso in versione coordinata, blazer o maglione e gonna midi, alternando tweed classico e tessuti più ricercati. La Principessa Mette-Marit di Norvegia, invece, ama le mantelle leggere, da portare sopra pantaloni palazzo.

A Bruxelles, la Regina Matilde abbina tailleur in lana a bluse di seta dai colori chiari, per dare luce agli outfit.

Capi in pelle ed ecopelle

Da alcuni anni anche un tessuto molto rock e poco royal è entrato a far parte dei guardaroba reali: la pelle o la similpelle. Letizia indossa spesso delle gonne di pelle abbinate a camicette leggere. Pochi giorni fa ha stupito tutti con un look fuori stagione: blusa in seta color rosa salmone e gonna a matita con spacco tono su tono.

Anche Maxima dei Paesi Bassi ama questo materiale e non rinuncia, di tanto in tanto, a total look in pelle, uno dei trend dell’autunno 2025.

Accessori da regina

Gli accessori definiscono il tono di ogni look. In autunno tornano protagonisti guanti e cappelli, che segnano il ritorno della stagione fredda.

Mary di Danimarca ama i cappelli a tesa larga, mentre Maxima dei Paesi Bassi sceglie spesso guanti in pelle abbinati al cappotto.

Il copricapo della Regina Camilla

L’accessorio che ha fatto più discutere questo autunno è il fascinator con velo indossato dalla Regina Camilla per l’incontro in Vaticano con Papa Leone XIV.

Il copricapo, destinato a entrare nella storia del costume reale, è stato disegnato da Philip Treacy ed è composto da una corona di foglie nere che trattengono un velo sottile.

Un colore inusuale: il bianco

Un colore poco autunnale ma molto amato da principesse e regine nella stagione 2025 è il bianco. Durante gli eventi istituzionali di ottobre, Letizia ha indossato vari completi total white, seguita dal Claire di Lussemburgo, mentre la Regina dei Belgi ha preferito spezzare con accessori e blusa di colore diverso.

Il nero per i Windsor

Ogni anno, a novembre, durante le celebrazioni del Remembrance Day – giorno di commemorazione osservato nei Paesi del Commonwealth per ricordare la fine della Prima guerra mondiale e i caduti di tutte le guerre – le donne della famiglia reale britannica si vestono di nero, un colore che utilizzano solo in questa occasione o in segno di lutto.

Diversamente, nelle altre monarchie il nero può essere indossato anche in altre occasioni, sebbene tendenzialmente si preferiscano palette più vivaci.

La palette autunnale delle principesse

Le regine e le principesse adottano, infatti, una palette che rispecchia i colori della natura autunnale e il suo foliage: marrone, bordeaux, senape, verde bosco, blu petrolio e grigio perla.

Kate Middleton sceglie toni caldi che valorizzano i suoi colori, Letizia predilige nuance decise e monocromatiche; mentre Rania gioca con i contrasti come la nuora Rajwa che ama molto il bianco e il nero.

Il bordeaux unisce tutte

Se l’estate appartiene ai toni pastello, l’autunno 2025 ha un colore molto amato dalle donne reali, già in voga da un paio di stagioni: il bordeaux. Questa nuance raffinata è diventata un must regale: intensa, elegante e perfetta per gli eventi ufficiali. Inaugurata dalla Principessa di Galles, che l’ha indossato per accogliere il Presidente Trump e la First Lady Melania, il rosso borgogna continua a essere amato dalle donne reali.

Letizia di Spagna l’ha recentemente sfoggiato in un tailleur abbinato a una borsa tono su tono. Anche la figlia Sofia ha optato per il bordeaux durante i Premi Principessa delle Asturie.

Per la cerimonia di insediamento del nuovo Granduca di Lussemburgo, la Regina Matilde del Belgio ha scelto il color borgogna sia per il giorno, in una versione più accesa, sia per la sera, in una tonalità più calda. Stesso colore scelto da Maxima d’Olanda per una mantella portata sopra un tailleur, in occasione dei 150 anni di Amsterdam.

La lunghezza midi

Nei guardaroba reali non mancano i grandi classici. Gli abiti in lana leggera e le gonne midi continuano a essere protagonisti.

Mary di Danimarca preferisce gonne ampie e bluse in seta, mentre Catharina-Amalia d’Olanda ed Elisabeth del Belgio, le nuove generazioni di reali, scelgono abiti floreali dai toni caldi, abbinati a mantelle o cappotti leggeri.

Nella stagione che segna il passaggio dall’estate all’inverno, regine e principesse cambiano la palette di colori, materiali e capi, ma restano sempre fedeli al proprio stile che le rende sempre uniche e riconoscibili.