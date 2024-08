Cosa indossano le Principesse in estate: abiti e accessori

Le principesse e le regine in estate amano tessuti leggeri e freschi, colori accesi o pastello e abiti con stampe allegre e colorate abbinati a zeppe in corda

Fonte: Getty Images Maxima dei Paesi Bassi, la Principessa del Galles e Letizia di Spagna

Abbigliamento più casual e fresco, capi colorati e fantasie floreali, zeppe in corda e sandali aperti, occhiali da sole e cappello in paglia: sono questi i must del guardaroba estivo di principesse e regine.

E chi meglio di loro può essere fonte di ispirazione per apparire sempre perfette, in ogni occasione. Che siano in viaggio verso climi caldi per i tour reali o che siano sedute a bordo campo a seguire un evento sportivo, la Principessa del Galles, la Regina di Spagna piuttosto che la Duchessa di Edimburgo si vestono sempre in modo elegante e mai eccessivo, anche nella stagione estiva.

Dai freschi caftani della Regina Camilla, alle espadrilles di Letizia di Spagna, senza dimenticare gli abiti senza tempo della Principessa Diana: tutto fa pensare ad un guardaroba fresco, colorato e chic.

Tessuti, fantasie e capi di abbigliamento

In estate le royal osano di più sia nelle lunghezze degli abiti, sia nelle stampe e nei colori: Kate, a Wimbledon nel 2016, ha indossato un abito del marchio Alexander McQueen con la stampa “Obsessions Talisman”, che presenta molte particolarità, dai segni del bacio del rossetto ai teschi. Una scelta audace e insolita per la Principessa del Galles come anche quella della Regina Letizia che nel 2022 ha indossato un mini abito rosa acceso di Zara per una serata a Palma di Maiorca.

Non soltanto gli orli degli abiti si accorciano, ma anche i pantaloni corti sono stati a volte criticati per la scarsa lunghezza.

Fonte: Getty Images

La Principessa del Galles, nel 2019, durante una regata, ha indossato dei pantaloni corti beige, scelta condivisa con la Regina di Spagna che in alcune occasioni, soprattutto in vacanza nell’isola di Maiorca, li ha indossati abbinati alle espadrilles basse.

Il pizzo per le occasioni eleganti

Nelle occasioni ufficiali estive molto eleganti, le donne delle famiglie reali indossano spesso abiti con inserti in pizzo trasparente nelle maniche o nella scollatura del retro dell’abito per far circolare aria nelle serate più torride. Per la lunghezza optano o per i maxi dress colorati o per abiti di lunghezza midi. L’abito midi è da tempo la cifra stilistica di Letizia per gli eventi estivi.

I maxi dress

Per i giorni più caldi, i guardaroba reali propongono abiti lunghi in lino o comunque in tessuti molto leggeri che danno un tocco etereo alla figura e sono freschi e confortevoli.

Fonte: Getty Images

Il blazer

Un capo passepartout, ottimo per la primavera e per l’estate, è il blazer in una tonalità pastello o chiara, Kate Middleton ne ha spesso indossato uno rosa, abbinato ai pantaloni. Perfetto anche da appoggiare sulle spalle, abbinato ad un abito per le serate più fresche, come visto più volte fare a Meghan Markle. Il blazer è un capo che dà un tocco chic soprattutto al guardaroba da lavoro anche a luglio e agosto.

I pois: la fantasia amata dalla Principessa del Galles

Negli anni scorsi, la Principessa del Galles ha dimostrato di amare gli abiti a pois per gli impegni ufficiali estivi: alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, come a Wimbledon ha indossato la celebre stampa, cambiando modello e colore, diverse volte. Anche in una delle occasioni più importanti della sua vita, quando è uscita dall’ospedale, dopo la nascita del Principe George, nel luglio 2013, Kate ha indossato proprio un abito celeste a pois bianchi.

Fonte: Getty Images

Mentre nelle occasioni più informali molto spesso predilige maglie leggere a righe, come in occasione del video di ringraziamento agli atleti della Gran Bretagna che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Stampa floreale per il giorno e per la sera

Un’altra fantasia molto gettonata dalle royal, soprattutto dalla Duchessa di Edimburgo, è quella floreale. Spesso abbinata ad accessori bianchi a tinta unica che donano eleganza e luce all’outfit.

Colori pastello o toni vivaci

Le tonalità pastello sono sempre una buona idea, come ha dimostrato Kate durante il tour reale con William ai Caraibi due anni fa. Queste tonalità sono predilette soprattutto dalle principesse con la carnagione molto chiara e non troppo abbronzata, mentre, ad esempio, Maxima dei Paesi Bassi predilige colori forti e accesi.

Fonte: Getty Images

Total white

Un colore estivo che mette d’accordo tutte le “royal” è sicuramente il bianco: risalta l’abbronzatura e si abbina praticamente con tutto, è il colore estivo per eccellenza, che dona eleganza nella sua semplicità. Le principesse e le regine amano indossarlo in un outfit monocolore, total white.

Gli accessori estivi delle principesse

Per quanto riguarda gli accessori, le fibre naturali sono molto gettonate per scarpe, borse e cappelli.

La borsa in rafia

Uno degli accessori più amati dalle principesse e dalle regine in estate è la borsa in rafia. In versione maxi per il giorno o in versione mini per le serate fuori o per gli eventi più eleganti, possibilmente in paglia colorata.

Le zeppe

Ad eccezione di Letizia di Spagna che quest’anno per un problema al piede sta indossando scarpe basse o tacchi di pochi centimetri, le nobili indossano sempre zeppe e tacchi anche in estate. La Regina delle espadrilles con la zeppa è proprio Letizia che negli anni ne ha indossate di ogni colore, prediligendo il modello con allacciatura alla caviglia. Da quelle classiche in tela bianca, a quelle in pelle, Letizia ne ha un paio da abbinare a ogni outfit.

I cappelli in paglia

Nelle giornate più calde, per proteggersi dal sole, le regine e le principesse optano spesso per i cappelli di paglia, ancora più aristocratici se oversize come quello indossato dalla Principessa del Galles alle finali di Wimbledon due estati fa.

Fonte: Getty Images

Il foulard

Il foulard era un accessorio, estivo e non solo, essenziale per la Regina Elisabetta, che di solito lo indossava per mantenere la piega dei capelli perfetta, ed era rigorosamente di Hermes. Altre regine e principesse hanno indossato il foulard sia come Elisabetta II, come ad esempio l’indimenticabile Grace di Monaco, ma anche in versione più contemporanea intorno a una coda di cavallo o a uno chignon.

Gli occhiali da sole

Gli occhiali da sole preferiti dalle signore della famiglia reale britannica sono i Ray-Ban Wayfarer, un modello classico senza tempo. In estate sono un pezzo essenziale da indossare, anche per provare a mantenere l’anonimato in vacanza.

Le Principesse al mare

Quando vengono fotografate al mare, molto spesso le regine e le principesse, oltre agli occhiali da sole, indossano eleganti costumi interi coordinati con un pareo. Quando si tratta di stile da spiaggia, la Principessa Diana non ha rivali e tutti ricordano i suoi splendidi costumi e outfit, come quello nelle tonalità del verde indossato a St. Tropez nel 1997.

Fonte: Getty Images

In ogni occasione, anche fuori dai contesti ufficiali, le donne delle famiglie reali sono quasi sempre impeccabili, delle vere regine della moda estiva.