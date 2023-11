Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Alessandro Cecchi Paone, il famoso giornalista e conduttore televisivo, annuncia di convolare a nozze con il suo giovanissimo fidanzato, Simone Antolini, il prossimo 22 dicembre. La coppia, oggetto di grande interesse e dibattito da parte del pubblico, ha suscitato un fervore senza precedenti in quanto la differenza d’età tra i due non è passata inosservata. Ora però vengono svelati alcuni dettagli dell’imminente matrimonio come la location e i testimoni.

Alessandro e Simone sposi: tutti i dettagli

La celebrazione avrà luogo nella suggestiva Sala d’onore del Maschio Angioino, nel Comune di Napoli, e sarà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, testimone di un evento che si preannuncia ricco di emozioni e significati profondi.

Cecchi Paone ha espresso la sua gratitudine verso due donne straordinarie che accompagneranno il suo passo importante: Cristina, la sua ex moglie e Emma Bonino, una figura fondamentale per lui nel contesto della politica e delle unioni civili.

La scelta di testimoni rappresenta un tributo al suo passato e al suo presente, evidenziando l’importanza delle relazioni significative nella sua vita.

Alessandro Cecchi Paone descrive la celebrazione imminente del suo matrimonio con il fidanzato Simone Antolini parlando della figura chiave del sindaco Gaetano Manfredi. Il primo cittadino avrà l’onere di officiare la cerimonia, sottolineando l’importanza che l’evento riveste per entrambi i partner.

Inoltre, menziona l’importante presenza di due testimoni significativi nella sua vita. La prima è la sua ex moglie, Cristina, che si sta riunendo a lui per l’occasione da Madrid, dimostrando il sostegno e l’affetto nonostante la fine del loro rapporto coniugale.

Il gesto della ex coppia rafforza l’idea di una relazione adulta e rispettosa tra i due, basata su un legame profondo che va al di là della sfera romantica.

La seconda testimone menzionata è Emma Bonino, una figura influente nella sfera politica e delle unioni civili. La scelta di includere la Bonino come testimone sottolinea l’importanza dell’impegno politico e sociale di Cecchi Paone, dimostrando la sua dedizione a questioni sociali cruciali come i diritti civili e l’uguaglianza.

Il matrimonio si terrà a Napoli: ecco perché

L’emozionante decisione di scegliere Napoli come sede per questo matrimonio speciale è stata spiegata da Cecchi Paone in modo toccante e personale.

La città, che ha svolto un ruolo rilevante nella sua formazione e nel suo percorso di vita, è stata descritta come un luogo di profonde connessioni e ricordi che risalgono ai tempi dell’infanzia e dell’adolescenza, quando suo padre era impegnato in attività lavorative che coinvolgevano la famiglia.

Inoltre, la scelta di Napoli è stata motivata dalla sua stretta relazione con l’ambiente accademico della città, avendo insegnato Scienze della Comunicazione presso l’Università di Napoli per oltre un quarto di secolo.

Questa decisione non solo enfatizza il suo legame con la città, ma sottolinea anche l’importanza di radici profonde e durature che hanno contribuito a plasmare la persona che è diventato oggi.

La lista invitati è stata scelta con cura

La Sala d’onore del Maschio Angioino di Napoli offrirà lo scenario perfetto per ospitare una serata magica, che comprenderà cena, festa e anche un po’ di intrattenimento da discoteca.

La lista degli invitati promette di essere selezionata con cura, con la presenza di diversi nomi noti nel panorama mediatico e culturale.

Cecchi Paone sottolinea che, nonostante la fama e l’influenza, lui e Simone Antolini preferiscono mantenere una certa riservatezza e una cerchia intima di amici stretti. Tuttavia, ha rivelato alcuni nomi chiave che saranno presenti per celebrare questo momento significativo della loro vita.

Tra gli ospiti VIP spiccano personalità come Myrta Merlino e Barbara d’Urso, che hanno dimostrato il loro sostegno e affetto nei confronti della coppia nel corso degli anni.

La presenza di Vladimir Luxuria, una figura emblematica nella lotta per i diritti civili, sottolinea l’importanza dell’unione anche a livello sociale e politico.

Altri nomi importanti includono Alfonso Signorini, grande amico di Paone e fautore del coming out della coppia. Ecco infatti che ad AdKronos Alessandro confessa: ”Inoltre ci sarà anche Alfonso Signorini che oltre ad essere anche lui un compagno fondamentale di battaglie per i diritti civili, è stato l’artefice di tutto pubblicando nell’estate del 2022 su ‘Chi’ la nostra foto e poi, quest’anno, sempre su ‘Chi’, la copertina in cui annunciavamo l’intenzione di sposarci”.