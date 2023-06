Alessandro Cecchi Paone sposerà il fidanzato e l’ex moglie sarà testimone

Durante la loro, non fortunatissima, partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini festeggiarono il primo anniversario del loro amore. Amore che molti tacciavano come fasullo e che, invece, adesso è pronto a diventare ufficialmente una cosa seria.

Cecchi Paone si è infatti dichiarato sicuro sul futuro della sua relazione: la coppia convolerà a nozze e lo farà prestissimo, già dopo l’estate. La location non è ancora certa – seppur si ipotizza un paese estero – mentre è già stato scelto il nome del testimone.

Alessandro Cecchi Paone sposerà il fidanzato Simone Antolini

“Ci sposeremo dopo l’estate” ha affermato Alessandro Cecchi Paone intervistato dal settimanale Mio. Al magazine, il conduttore ha svelato i sogni condivisi assieme al compagno Simone Antolini, più giovane di lui di quasi 40 anni. Si parla di matrimonio, negli Stati Uniti o forse in Spagna e di una possibile adozione. All’estero, per ottenere un vero matrimonio e non soltanto l’unione civile concessa in Italia.

“Aspettiamo l’estate, non abbiamo ancora deciso il posto esatto. – le parole di Cecchi Paone – Per l’unione civile lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a Positano. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, mentre la persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna”.

Parole che testimonia l’affetto ancora vivo che lega Alessandro Cecchi Paone all’ex moglie Cristina Navarro, di origini spagnole, con la quale il giornalista è stato sposato fino al 2003. “Se ci sposeremo lì ovviamente lei sarà la nostra testimone di nozze”.

Cecchi Paone adotterà la figlia del futuro marito

La coppia di innamorati non ha intenzione di fermarsi al matrimonio e punta a diventare una vera famiglia. “Ci sposeremo all’estero anche perché voglio adottare Melissa”, la figlia di Simone Antolini, nata da una sua precedente relazione. La piccola, d’altronde, è già di casa, così come Cecchi Paone aveva raccontato, qualche tempo fa, a Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio 5.

“Io e lui stiamo insieme da più di un anno e Melissa mi chiama già zio. – aveva confidato Cecchi Paone – Mi piacerebbe adottare la piccola e darle stabilità. Perché ciò accada serve sposarsi e qui in Italia non è possibile. Tutto perché non siamo un uomo e una donna”.

Già allora, la coppia pensava al matrimonio: “Abbiamo già parlato delle nozze. Chi ha fatto la proposta? Sono stato io lo ammetto. Amo il mio paese, ma per sposarci andremo all’estero, in Italia non basta l’unione civile per poter adottare la bambina. Lei vede comunque sua mamma, circa tre volte al mese. Stiamo tutti bene e siamo sereni. Anche grazie a Simone ho scoperto che posso dare amore a una piccolina”.

Il travagliato amore tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Simone Antolini, 23enne marchigiano impegnato a studiare scienze giuridiche all’università, non aveva mai messo piede nel mondo dello spettacolo prima di conoscere Alessandro Cecchi Paone. Incontro fortuito, accaduto sul web: “”Durante il periodo pandemico, iniziai a condividere i vari post sul covid di Alessandro. Ad un certo punto, lui mi scrisse e iniziò tutto” ha raccontato il giovane a Il resto del Carlino.

Tra un messaggio e l’altro è sbocciato l’amore, che non è stato ben visto. La famiglia di Alessandro lo ha allontanato a causa della sua relazione con il famoso giornalista, sul web il giovane marchigiano è stato vittima di assalti omofobi e violenze verbali, mentre la stampa insinuava che il suo fosse un rapporto di interesse. Adesso, dovranno zittirsi tutti.