Alessandro Cecchi Paone pronto alle nozze: “Ci sposerà Emma Bonino”

Manca ormai pochissimo al loro giorno più bello. Come già annunciato, Alessandro Cecchi Paone e il giovane compagno Simone Antolini convoleranno a nozze entro la fine dell’anno, prima di Natale per essere più precisi. Tutto è pronto: già scelti i testimoni e anche il celebrante. E si parla già anche di figli, così come raccontato dal giornalista in una lunga e sincera intervista al settimanale Chi.

Emma Bonino celebrerà le nozze di Cecchi Paone

“Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino, prima di Natale” ha raccontato Alessandro Cecchi Paone alla testata diretta da Alfonso Signorini. Ma l’opzione di un rito spagnolo resta ancora sul tavolo, dal momento che – così come anche Michela Murgia denunciava – in Italia l’unico vero matrimonio possibile è quello tra un uomo e una donna: “Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario”.

L’adozione della piccola Melissa

Se Alessandro Cecchi Paone pensa a un matrimonio spagnolo non è solo per poter chiamare davvero suo marito il compagno Simone Antolini. Dietro la scelta di una legalizzazione del rapporto tra il giornalista e il giovane marchigiano c’è una ragione pragmatica: “Questo mi permetterà di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente”.

Nonostante la giovane età, Antolini è infatti padre di Melissa, 5 anni, nata da una relazione precedente. “Melissa, da quando ha 2 anni, per una serie di circostanze vive con me. – ha spiegato il 27enne – La sua mamma, Valentina, riconosce e apprezza quello che con Alessandro stiamo facendo. Per il futuro vedremo”.

Il legame tra la piccola e l’attempato divulgatore è già forte: “Mi ha cambiato le priorità e stravolto i piani. Melissa mi chiama zio, talvolta semplicemente Alessandro e c’è un affetto tra noi, inenarrabile. È nata in una situazione complessa e questo l’ha resa nell’accezione bonaria del termine, una piccola donna”.

“Pochi giorni fa, in barca, ha visto me e Simone scambiarci delle carezze ed è andata dalla mia ex moglie a dirle: ‘Zia, hai visto papà e Alessandro quanto si amano?’ Un commento spontaneo che dimostra che l’esempio fa la differenza”. Una famiglia ricca di amore quella di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: “Io sostengo e supporto Simone in tutto: sicurezza, organizzazione, regole. Lui, dalla sua, è molto più accondiscendente con Melissa, mentre io a malincuore devo fare il rigido”.

Il ritrovato rapporto con i futuri suoceri

Nel concorso della lunga intervista, Cecchi Paone – dimenticata ormai la non così fortunata esperienza all’Isola dei Famosi – si dimostra felice e spensierato, “Tutto merito di Simone e della sua meravigliosa famiglia”. La piccola Melissa non è infatti l’unica Antolini ad aver accolto a braccia aperte il giornalista 61enne. Nonostante all’inizio la famiglia di Simone non avesse accolto bene la l’omosessualità del figlio, vittima di bullismo e discriminazioni anche sui social, oggi le cose vanno meglio.

“Sono diventato molto amico di Samantha, la mamma di Simone. – confida Cecchi Paone – All’inizio non prese al meglio l’omosessualità del figlio, poi arrivò l’appello di Maurizio Costanzo, in una delle ultime puntate del suo talk show, e oggi eccoci qua”. Al punto che, la prima volta che Alessandro è stato nella casa di famiglia di Simone, a Fermo nelle Marche, “lei e suo marito Corrado ci hanno lasciato direttamente la loro stanza. Un gesto a dir poco emozionante se calcoliamo come eravamo partiti”.