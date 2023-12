Fonte: IPA Nathaly Caldonazzo si sposa, proposta di nozze da Giampaolo Celli

Nathaly Caldonazzo ha spesso parlato di una vita sentimentale affatto rose e fiori e probabilmente anche per questa ragione negli ultimi tempi ha cercato non dare in pasto al gossip la relazione con Giampaolo Celli, sebbene non abbiano mai nascosto la loro vicinanza. Si vocifera che la coppia stia insieme già da qualche anno ma adesso sono stati proprio i diretti interessati a sciogliere ogni dubbio, rivelando di essere pronti al grande passo: lo stilista le ha fatto una romantica proposta di nozze, che la Caldonazzo ha condiviso tra le storie di Instagram.

Nathaly Caldonazzo, la romantica proposta di nozze in una location famosa

Un breve video in bianco e nero per una proposta di nozze super romantica. Nathaly Caldonazzo ha condiviso le immagini tra le storie di Instagram (e sul suo canale TikTok), svelando al mondo quanto di più dolce sia accaduto nelle scorse ore: si trovava infatti nel celebre Hotel La Sonrisa, proprio là dove si girano da anni le fortunate e seguitissime stagioni de Il Castello delle Cerimonie, e lì il compagno Giampaolo Celli le ha chiesto ufficialmente la mano.

Una canzone di Giorgia in sottofondo e in primo piano il bel sorriso di Nathaly, che si è ritrovata dinanzi a una torta ricoperta di panna con su scritto: “Mi sposi?”. Non servono di certo parole per capire quale sia stata la risposta, seppur si intuisca un chiaro “Sì”. Il video prosegue con la showgirl, visibilmente emozionata, che cerca con lo sguardo il compagno per poi sciogliersi in un bacio e un abbraccio che valgono più di ogni altro gesto.

La coppia, che si vocifera sia sentimentalmente legata già da qualche anno, è finalmente pronta a compiere il grande passo. “Possiamo dirvi che l’appuntamento è fissato al 22 maggio!”, ha scritto il portale Webboh anticipando la presunta data delle nozze.

Chi è Giampaolo Celli, lo stilista e futuro marito di Nathaly Caldonazzo

La celebre location scelta per la proposta di nozze non è stata affatto casuale. Giampaolo Celli conosce bene Donna Imma Polese, che ha ereditato dal padre La Sonrisa, in quanto affermato stilista di abiti da sposo e da cerimonia nonché “figlio d’arte”.

Nato a Roma da Maria e Sergio Celli, proprietari del noto atelier che è diventato protagonista del programma L’Atelier delle Meraviglie in cui figurava proprio Giampaolo, lo stilista è noto per aver contribuito alla creazione di abiti di cui la stessa Nathaly Caldonazzo è stata testimonial, oltre a numerose star del piccolo schermo che ne apprezzano il talento.

Tra i tanti possiamo menzionare il parrucchiere Federico Fashion Style, il conduttore televisivo Flavio Montrucchio, la showgirl Francesca Cipriani, molti protagonisti delle passate edizioni del GF Vip, un’edizione del Serale di Amici per la quale ha creato gli abiti insieme alla sorella Alessia e persino Manuela Arcuri, il cui l’abito delle nozze con Giovanni Di Gianfrancesco proviene proprio dall’Atelier della famiglia Celli.

Giampaolo Celli, che ha studiato design della moda all’Università di Urbino, in passato è stato sposato e ha tre figli, tra i quali figura la giovane e nota influencer Aurora Celli.