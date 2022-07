Manuela Arcuri, le nozze da favola con Giovanni: l’abito, i dettagli e la location

Fonte: Ansa Manuela Arcuri

Manuela Arcuri si è sposata: l’attrice ha pronunciato il fatidico sì il 22 luglio, proprio come aveva annunciato qualche tempo fa sul settimanale Chi. Un giorno meraviglioso per lei e per il suo Giovanni, che da tempo attendevano di suggellare il loro legame con le nozze anche in Italia, dopo quelle segrete celebrate a Las Vegas.

Manuela Arcuri, il matrimonio da favola e l’abito da sposa su Instagram

Manuela Arcuri ha giurato amore eterno a Giovanni Di Gianfrancesco, l’imprenditore al quale è legata già da tempo. I due si sono sposati il 22 luglio, alla presenza degli amici più cari e dei loro familiari, in una location da sogno. Per celebrare il giorno più bello della loro vita, l’attrice e il suo amato hanno scelto il Castello Odescalchi sul lago di Bracciano, romantica cornice dove anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti (e non dimentichiamo Tom Cruise e Katie Holmes) hanno pronunciato il loro sì.

Un luogo magico, che ha subito conquistato il cuore di Manuela, che avrebbe voluto sposarsi nella sua città natale, Latina, o a Sabaudia, al mare. Tra gli invitati alle nozze tanti i volti noti: Vittorio Sgarbi, la showgirl Nathaly Caldonazzo e l’ex tronista di Uomini e Donne Gianluca De Matteis. Testimoni della sposa il presidente del Coni Malagò e Alberto Tarallo, come aveva raccontato lei stessa qualche mese fa: “Ho invitato gli amici, le persone che ci vogliono bene, quelle che ho incontrato nelle mia carriera. I testimoni saranno Alberto Tarallo, che è il mio padre lavorativo e gli sono riconoscente, e Giovanni Malagò, il presidente del Coni, siamo tanto amici”.

L’attrice non ha pubblicato nessuno scatto del matrimonio per il momento, ma a svelare qualche dettaglio in più sull’abito della sposa ci ha pensato il dottor Emanuele Puzzilli, dentista dei vip, invitato alle nozze. Su Instagram ha pubblicato una foto della Arcuri con indosso un abito meraviglioso, color champagne e decorato da delicati fiori bianchi, con una profonda scollatura e la gonna ampia.

Fonte: Instagram

Manuela Arcuri, l’amore con Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri, proprio come aveva rivelato qualche tempo fa al settimanale Chi, è convolata a nozze con Giovanni Di Gianfrancesco. I due sono legati dal 2010 e dal 2014 sono genitori di Mattia, ma da tempo l’attrice sognava un matrimonio da favola, quello che avrebbe suggellato per sempre il loro amore.

La coppia infatti, dopo aver celebrato le nozze in gran segreto qualche anno fa, non vedeva l’ora di giurarsi amore eterno anche in Italia. La proposta di Giovanni è arrivata a sorpresa: “Accompagnami a vedere un terreno dove potremmo costruire il nostro castello, mi ha detto. E così mi ha portata in questo posto un po’ in collina, senza case intorno, con un bellissimo panorama. A un certo punto è passato un aereo, tipo quelli che si vedono al GF Vip, con scritto: “Manu, vuoi sposarmi?”, aveva raccontato.

Adesso che il loro sogno si è realizzato, è tempo di allargare la famiglia, come Manuela aveva confessato a Verissimo: “Oggi che abbiamo trovato un nostro equilibrio, che siamo forti, pronti, oggi lo farei un altro figlio, ci stiamo anche un po’ provando. Stavamo anche valutando l’ipotesi dell’adozione: la trovo bellissima”.