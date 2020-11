Manuela Arcuri sposa in gran segreto Giovanni Di Gianfrancesco

editato in: da

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono sposati: è stata la stessa attrice a svelarlo alle telecamere di Verissimo.

Ospite del salotto di Silvia Toffanin, la Arcuri ha confessato di aver pronunciato il fatidico sì a Las Vegas: “Abbiamo fatto un viaggio in America e abbiamo organizzato questo matrimonio che non sapeva nessuno!”.

L’attrice non ha svelato altri dettagli di queste nozze in gran segreto, lontane dai paparazzi e da occhi indiscreti, ma ha parlato molto della storia d’amore con Giovanni Di Gianfrancesco: un legame che dura da oltre dieci anni, tenuto a distanza dalle luci dei riflettori.

La Arcuri con l’imprenditore ha costruito una bellissima famiglia: nel 2016 infatti è diventata mamma di Mattia: “Mi ha riempito la vita, me l’ha stravolta e mi ha dato tantissimo amore. Non riuscirei a immaginare la mia vita senza di lui”.

Da qualche anno infatti la Arcuri si è allontanata dal mondo della tv e del cinema per trascorrere più tempo con il figlio e il compagno: “L’ho cercato per due anni, è stato super voluto – ha raccontato lei -. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più”.

Come ogni madre per la Arcuri Mattia è la cosa più bella che le potesse capitare: “Non c’è film che tenga a confronto. Ho capito quanto sia importante la mia presenza per lui e quanto sia irrinunciabile per me”.

Qualche tempo fa, ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me, Manuela aveva raccontato parlando delle nozze: “Noi all’inizio ci abbiamo pensato, poi abbiamo dato la priorità al figlio, per me la cosa più importante era avere Mattia e diventare mamma, quindi ci siamo impegnati ad avere il nostro bimbo”.

Allora aveva confessato di sognare il matrimonio con il suo grande amore Giovanni: “Essendo una donna vorrei che quel giorno fosse uno dei più belli della mia vita, indossare un abito meraviglioso, fare una grande festa con gli amici, i parenti, le persone che ci vogliono bene, è comunque nei nostri progetti, non sarà una cosa imminente ma lo faremo”.

Chissà che a breve, dopo le nozze a Las Vegas, la coppia non celebri il matrimonio anche in Italia con un festeggiamento in grande stile insieme agli affetti più cari, indossando quell’abito bianco che ha sempre sognato.