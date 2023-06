Manuela Arcuri seduce con l’abito nero trasparente (e c’è il Principe Alberto)

Manuela Arcuri è stata ospite al Palazzo della Borsa di Genova per un’asta di beneficenza. Tanti i volti dello spettacolo – e non solo – presenti, tra cui Flavio Briatore, così come il Principe Alberto. Su Instagram, l’attrice ha condiviso gli scatti della serata, mostrandoci il suo look mozzafiato, un long dress nero trasparente e con volant. Il look perfetto per una serata importante.

Manuela Arcuri, il look per la serata di gala e spettacolo: le foto su Instagram

Una lezione di stile da Manuela Arcuri: per un evento importante, un outfit d’eccezione. Sì, il look sfoggiato dall’attrice per la cena di gala, in veste di madrina della serata, è spettacolare: il nero, poi, è un colore che ben si adatta alle serate di gala e di beneficenza, così come ai red carpet. Del resto, non è un caso se è spesso descritto come il colore dell’eleganza senza tempo. L’attrice è stata premiata nel corso della serata con un riconoscimento alla carriera, come rivelato da lei stessa su Instagram e riportato da La Nazione.

“Serata indimenticabile! Grazie del premio, della vostra gentilezza e accoglienza unica!! Le persone speciali si riconoscono sempre”, ha scritto su Instagram, commentando la serata e condividendo alcuni scatti. Così, la possiamo vedere insieme al Principe Alberto, ma anche a Vittorio Sgarbi e Flavio Briatore, presenti all’evento. La cena di gala con asta di beneficenza e spettacolo è stata presentata dal giornalista Attilio Romita, al fianco della Arcuri sul palco.

In una delle foto, possiamo vedere la Arcuri sul palco, e nel carosello condiviso su Instagram, proprio alla fine, ha mostrato il suo look. L’abito lungo è valorizzato da trasparenze, una scollatura audace e volant: l’effetto scintillante, poi, ha reso il vestito ancor più incredibile nel complesso. L’attrice ha impreziosito l’outfit con tacco alto e accessori minimal, come del resto è nella tendenza della stagione. L’acconciatura? Onde morbide raccolte al centro tramite un intreccio. Una vera diva.

Il Principe Alberto ambasciatore del Premio Paganini di Genova

Alla serata di gala, hanno preso parte tantissimi ospiti di spicco: presenti, oltre ai volti del mondo dello spettacolo, anche il presidente Toti, il sindaco Bucci e il Principe Alberto, dove durante la cerimonia ha ricevuto il conferimento del titolo di Paganini Ambassador, oltre a essere già cittadino onorario di Genova. Il clou dell’evento, tuttavia, è stata sicuramente la cena di gala, che si è tenuta nel Salone delle Compere al Palazzo della Borsa.

“Tornare a Genova, una bella città culla della famiglia Grimaldi, per me è sempre una grande emozione. Sono felice di poter contribuire all’ulteriore sviluppo del Premio Paganini, le cui opere sono state fonte di ispirazione per tanti musicisti emozionali”, ha detto il Principe Alberto, che per l’occasione si è presentato da solo, senza Charlene di Monaco. Nel corso della serata, si è anche discusso di un tema importante per Alberto e Charlene, ovvero il mare. “Consegneremo alle Nazioni Unite il Decalogo per la protezione degli oceani e del nostro mare per lasciarlo ai nostri figli meglio di come lo abbiamo ricevuto”.